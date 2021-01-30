شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك السابق فى رسالة لباتشيكو: امنحوا الفرصة لحسام أشرف وأسامة فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد عبد الرؤوف، المدرب السابق بالفريق الأول للزمالك، رسالة للجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو بمنح الفرصة للثنائى حسام أشرف وأسامة فيصل بعد رحيل مصطفي محمد للاحتراف في الدورى التركي.

ونشر أحمد عبد الرؤوف على صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للثنائي حسام أشرف وأسامة فيصل وعلق عليها قائلا، "طب ماتثقوا فيهم وادوهم الفرصه ودول فيهم كل المواصفات اللي انت محتاجها طالما الوقت ضيق ومعندكش فرصه انك تتعاقد مع صف أول مع احترامي للكل الأسماء اللي هيجي مش هيضيف مهما كان اسمه واي كلام هيتقال كنت بسمعه عن مصطفي في الاول ..زمالك يا دوله".



احمد عبد الرؤوف

من ناحية أخرى، يعقد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، فى الوقت الحالى، جلسة مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول لحسم ملف التعاقد مع مهاجم جديد لخلافة مصطفى محمد والذى انتقل رسميًا لصفوف جالطة سراى التركى لمدة سنة ونصف على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن يعرض أشرف قاسم على باتشيكو اللاعب الغانى الذى رشحه للإدارة من أجل التعاقد معه فى يناير الجاري، وهو كوامي أوبوكو مهاجم أشانتي كوتوكو الغاني والذي يبلغ من العمر 22 عاما، ويتصدر هدافي الدوري الغاني، لاسيما أن وكيل اللاعب موجود حاليًا فى مصر ما قد يُسهل المفاوضات بين الطرفين.

كما يرغب أشرف قاسم فى تعاقد الزمالك مع مهاجم محلى بجانب كوامي أوبوكو من أجل تدعيم خط الهجوم، وتفادى حدوث أزمات فى هذا المركز، مؤكدًا إن مروان حمدى مهاجم مصر المقاصة يعد من أبرز الأسماء المرشحة، بجانب حسام حسن.

فى سياق آخر، تحدث جايمى باتشيكو، مع لاعبى فريقه مطالبا إياهم بضرورة استغلال انشغال الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية والتى يشارك فيها المارد الأحمر بعد حصد لقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1، والعمل على توسيع الفارق فى قمة الدورى.

وشدد جايمى باتشيكو على لاعبى الزمالك بضرورة بذل قصارى جهدهم فى الفترة الحالية للفوز فى جميع مواجهات الدورى، بالوقت الذى يتم تأجل مباريات الأهلى بسبب تواجده فى قطر لخوض منافسات مونديال العالم للأندية، وتوسعة فارق النقاط للتربع على عرش قمة الدورى.

ويتواجد الزمالك حاليًا على قمة الدورى برصيد 23 نقطة، بعد أن خاض 9 مواجهات، فيما يتواجد الأهلى فى المركز الثانى برصيد 21 نقطة، ويرغب المدير الفنى لأبناء ميت عقبة فى توسيع فارق النقاط مع المارد الأحمر قبل العودة من المونديال وخوض مواجهاته المؤجلة.