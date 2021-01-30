شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دجلة السابق: مواجهة فايلر أصعب من موسيمانى وعبد الله السعيد أفضل لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بابا فاسيليو، مدرب وادى دجلة السابق، عن أصعب مباراة خاضها فى الدورى المصرى قبل رحيله عن الفريق، وقال بابا فاسيليو فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، مباراة الأهلى كانت الأصعب خاصة العام الماضي، أما هذا العام فكنا أكثر ندية مع الأهلي، وفايلر المدرب السابق كانت مباراتنا أمامه الموسم الماضى هى الأصعب، وأتذكر أننا قدمنا مباراة جيدة جداً، وتم احتساب ركلة جزاء للأهلي ولكننا قدمنا بشكل جيد".

وأضاف مدرب دجلة السابق، الأهلى كان منظماً دفاعياً بشكل كبير مع فايلر، ومباراتنا أيضاً مع بيراميدز كانت صعبة خلال الموسم الماضي، وفى الموسم الجارى كنا متساويين مع الأهلي، مشيرا إلى أن كل فريق لديه نقاط ضعف وقوة، والأهلى سيواجه فريقا قويا هو الدحيل القطري، وأرى أن مفتاح النجاح للأهلى هو التنظيم الجيد جداً فى الدفاع، والأهلى لديه الكثير من المواهب الهجومية وهى من ستصنع الفارق.

وتابع بابا فاسيليو، هناك العديد من اللاعبين الجيدين جداً، وفيما يتعلق بالمهارة مما رأيته هو عبد الله السعيد لاعب بيراميدز يفعل عكس المتوقع وهو أفضل لاعبى الدورى.

وأضاف مدرب دجلة السابق، بشكل عام منذ أن أتيت إلى هنا غيرت الكثير من شكل الفريق فى الملعب، وكان شكلنا منظما فى المباراة الأولى، ولكن بعد التوقف بسبب كورونا كل شىء توقف ولم يكن هناك استعداد جيد، وبعض اللاعبين تركوا الفريق، ولكن إدارة وادى دجلة لم تصبر على مندهش من قرار إقالتي.

وأشار بابا فاسيليو إلى محمد عبد المنصف يستحق الانضمام لمنتخب مصر، خاصة أنه بدأ بشكل جيد مع بداية الموسم، ولكن المدير الفنى للمنتخب هو المسئول عن هذا الأمر ويمكن أن يمثل عامل السن أزمة، ولكن عبد المنصف محترف كبير ويمكنه أن يؤدى فى أى ظروف.

وأكد مجرب دجلة السابق أن الدورى مصرى قوى وبه الكثير من الإثارة ويضم لاعبين أقوياء وأصحاب مهارة، وكل فريق يضم 5 لاعبين على مستوى عالٍ، ولكن ينبغى أن يكون هناك تنظيم أكثر، وتوفيق الملاعب الجيدة فى كل بلد لابد أن تسعى للتطوير، لأن الدورى المصرى يستحق مكانة أفضل.

واختتم بابا فاسيليو قائلا، إذا تم استخدام الفار بطريقة صحيحة سيكون مفيداً جداً، ليس الحل إلغائه، ولكن الحل هو أن يعمل بشكل أفضل، بدلاً من الانتظار لوقت طويل جداً لاتخاذ القرار حتى لا يؤثر على إيقاع المباريات.