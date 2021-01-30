شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباراة المحلة والزمالك باستاد الغزل ولم يتم نقلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة غزل المحلة أمام الزمالك فى الجولة الـ11 للدورى، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، ستقام باستاد غزل المحلة ولم يتم نقلها حتى الآن كما يتردد، ولم يصلنا من الجهات الأمنية طلب لنقلها.

وخضع لاعبو فريق غزل المحلة والجهاز الفنى للمسحة الطبية استعدادا لمواجهة الزمالك فى بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها الثلاثاء المقبل، وينتظر مسئولو فريق غزل المحلة توقيع الفلسطينى بدر موسى مهاجم فريق الإنتاج الحربى على عقود انضمامه للفريق اليوم، السبت، وإعلان الصفقة بشكل رسمى قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الحالية استعدادا لمواجهة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ووافق اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، على إعارة الفلسطينى بدر موسى لاعب فريقه لصفوف غزل المحلة لنهاية الموسم، ويوقع اللاعب على العقد قبل الاستعداد لخوض أول مران مع الفلاحين.

ويعد بدر موسى ثالث لاعب فلسطينى يتواجد فى الدورى المصرى الممتاز بداية من الموسم الجديد، حيث يتواجد كل من محمود وادى فى صفوف نادى بيراميدز، ومحمد صالح فى صفوف نادى المصرى البورسعيدى.