شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 8 مباريات جمعت الإسماعيلى وبيراميدز قبل مواجهة الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى نظيره بيراميدز فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الإسماعيلية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الدراويش بعد التعادل مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع الأهلى سلبياً في نفس الجولة.

ترتيب الإسماعيلى وبيراميدز فى جدول الدوري

الاسماعيلى يحتل المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى أربع مواجهات، وخسر ثلاث مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 11 ، ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر لقاء وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكهم ثمانية أهداف.

تاريخ مواجهات الاسماعيلى وبيراميدز

مواجهة اليوم التاسعة بين الفريقين في مسابقة الدوري، تفوق الإسماعيلي بتحقيق 4 انتصارات منها ذهابا وإيابا في أول مواسم بيراميدز في الدوري موسم 2014/2015، وتعادل وحيد في الدور الثاني 2017/2018، بهدف لكل فريق، ثم فاز بيراميدز في آخر المواجهات العام قبل الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما فاز بيراميدز أيضاً فى مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بهدف دون رد سجله دودى الجباس بالجولة الثانية عشرة للمسابقة على استاد الدفاع الجوى فى 7 يناير 2020 .

كما فاز بيراميدز فى مواجهة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 24 سبتمبر 2020 بالجولة 29 للمسابقة سجل ثلاثية بيراميدز طارق طه ومحمد فاروق ونبيل عماد ، وسجل هدف الدراويش محمد مخلوف.

سجل الدراويش 14 هدفا سجلها في كل المواجهات، مقابل 10 أهداف فقط لبيراميدز الذي غاب عن التهديف في مناسبتين.

الغاني إيمانويل بناهيني هو الهداف التاريخي للمواجهات برصيد 3 أهداف سجلها في مباراة واحدة، يليه حسني عبدربه، والكولومبي ديجو كالديرون برصيد هدفين.

بينما يأتي الإيفواري تيدي، والبيروفي كريستيان بنافيتي على قائمة هدافي بيراميدز.

*العجوز يطالب باستغلال أنصاف الفرق ورودولفو يبحث عن سكة الانتصارات

من جهته طالب أحمد العجوز، المدير الفني المؤقت للإسماعيلى، لاعبيه بالتركيز الدفاعى واستغلال أنصاف الفرص للفوز بالمباراة لتعديل مسار الدراويش بجدول الدوري، بينما يسعى الأرجنتينى رودولفو المدير الفني لبيراميدز للعودة لسكة الانتصارات بعد سلسلة التعادلات التي وقع فيها الفريق السماوى وأبعدته عن سباق المنافسة على اللقب مع الاهلى والزمالك.

التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام بيراميدز

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام بيراميدز مكونا من :" محمد صبحى – مروان الصحراوى- محمد عمار- رضوان الشريفى – محمد هاشم- محمد عادل –دونجا- أحمد مدبولى- محمد الشامى- شكرى نجيب- فخر الدين بن يوسف".

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الإسماعيلى

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الإسماعيلى مكونا من: "شريف إكرامى - طارق طه - أحمد فتحى - أحمد سامى - على جبر- نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراورى - رمضان صبحى - جون أنطوي".