شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور برفقة "ست الحبايب": أغلى ما فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر إمام عاشور، صانع ألعاب الزمالك، صورة برفقة والدته عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وعلق قائلاً، "أغلى ما فى الدنيا". ويقدم إمام عاشور مستوى متميزاً مع الزمالك في الفترة الأخيرة، بعدما أثبت جدارته بالثقة التى منحها له البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للقلعة البيضاء.

وخلال 7 مباريات شارك فيها إمام عاشور بالموسم الجاري مع الفريق الأبيض، نجح اللاعب الشاب فى إحراز 3 أهداف وصناعة هدف آخر.



امام عاشور (1)



امام عاشور (2)

من جانبه، يرى أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك السابق، أن كثرة الإشادة بموهبة إمام عاشور نجم الزمالك قد تؤثر سلبياً على اللاعب، وهو ما حدث من قبل مع محمود عبد الرزاق شيكابالا كابتن القلعة البيضاء، وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامي كريم رمزي: العدالة الكروية سر التفوق في الزمالك، واتفق مع باتشيكو في جميع اختياراته الفنية للاعبين، وهذا سر الاستقرار داخل الفريق، أجد شيكابالا يقوم مؤخراً بأدوار دفاعية إلى جانب دوره الهجومي، وهذا مقياس لمدى التزام الفريق.

وأضاف: إمام عاشور لاعب كبير ووصل للكمال الكروي، ولا أريد أن تضع عليه الجماهير أعباءً أكثر بالإشادة الزائدة، وهو مثال لأن أي لاعب يجتهد سيحصل على الفرصة ولكن من المهم أن يتمسك بها عندما تأتيه ويثبت جدارته، وهو لاعب موهوب منذ أن رأيناه في حرس الحدود.

واستكمل: يجب أن نتعبر بما حدث مع شيكابالا في هذا الأمر رغم الإمكانيات الكبيرة التى يملكها إلا أنه تأخر كثيراً بسبب تلك الإشادات وهذا درس كبير للناشئين.

وأردف: الزمالك يسعى للاستفادة من فرجاني لأطول فترة ممكنة سواء كان سيتواجد بالنادي أو سيرحل، خاصة أنه من اللاعبين المهمين بالفريق، وأطالب مصطفى محمد أن يفكر في المرحلة المقبلة وأن يركز مع الفريق من أجل الأولمبياد، ومن حقه التفكير في مستقبله، ولكن يجب أن يلعب بدون تعالى أو غرور خاصة أنه من أهم المهاجمين في أفريقيا حالياً.