شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى ينجح فى قيد التنزانى حميد ماو قبل غلق باب القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، فى قيد التنزانى حميد ماو الوافد الجديد للفريق فى قائمة الإنتاج قبل غلق باب القيد الشتوى، ونجحت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدى مدير الكرة بالفريق وحمادة صدقى المدير الفنى فى التعاقد مع التنزانى حميد ماو لاعب إنبى السابق لمدة موسمين ونصف الموسم فى صفقة انتقال حر ليكون رابع صفقة للانتاج فى الميركاتو الشتوى.

حميد ماو صاحب الـ27 عامًا، ساهم فى مشاركة تاريخية برفقة المنتخب التنزاني من خلال الصعود لبطولة كأس أمم أفريقيا فى النسخة الماضية والتي أقيمت بمصر فى حدث غائب منذ نسخة 1980 والتي أقيمت على الأراضي النيجيرية.

حميد مادو بدأت رحلته فى الدوري المصرى عبر نادى بتروجت ثم انتقل لإنبى منذ موسمين قبل أن يحط الرحال فى الانتاج الحربى ليساهم مع الفريق فى تعديل وضع الفريق بجدول الدوري بعدما نال اعجاب حمادة صدقى المدير الفنى للفريق.

أغلق الجهاز الفنى لنادى الإنتاج الحربى بقيادة حمادة صدقى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت عصر الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام وخسرها الانتاج بثلاثية دون رد، حيث يبدأ الإنتاج الاستعداد لمواجهة الجونة المقرر لها الثانية والنصف ظهر الثلاثاء المقبل على استاد خالد بشارة بالجولة الحادية عشرة للمسابقة، ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت فى مباراة المصرى تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مرانًا قويًا.

وأغلقت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدى مدير الكرة وحمادة صدقى المدير الفنى للفريق، باب الصفقات الشتوية بعد التعاقد مع أربع صفقات هم "محمد إبراهيم سوستة" لاعب الوسط المدافع لمدة موسمين ونصف الموسم، ولعب سوستة لأندية المقاولون العرب وأسوان، و"أحمد بوسكا" حارس مرمى المصرى البورسعيدى لمدة موسمين ونصف لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق والذى يعانى منذ انتقال عامر عامر حارس مرمى الإنتاج لصفوف سيراميكا فى الميركاتو الصيفى الآخر، وكان يتبقى لـ بوسكا موسم فى عقده مع المصرى، إلا أنه فسخ التعاقد بعد تنازله عن مستحقاته، بجانب استعارة "أحمد صابر" مدافع إنبى لنهاية الموسم، بالإضافة للتعاقد مع التنزانى "حميد ماو" لاعب إنبى السابق لمدة موسمين ونصف الموسم فى صفقة انتقال حر.