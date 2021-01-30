اخبار الرياضه

أبو المطامير يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة للتحقيق فى واقعة مباراة بروكسي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن أبو المطامير يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة للتحقيق فى واقعة مباراة بروكسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مدحت السيد، رئيس مجلس إدارة مركز شباب أبو المطامير، أنه تقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة للتحقيق فى تفاصيل واقعة الاعتداء على لاعبيه فى مباراة بروكسى فى القسم الرابع، مؤكدا أن المباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا لنادى بروكسى بناءً على تعليمات رئيس النادى، على الرغم من وجود منشور من منطقة البحيرة بعدم وجود أى مشجعين داخل المباراة.

وأضاف مدحت السيد لـ ”الخليج 365”، أن المباراة شهدت حالة من العصبية والاعتراض على الحكام فى أكثر من مرة من لاعبى بروكسى، على الرغم من أن المباراة يديرها طاقم تحكيم دولى بقيادة هشام الفلال وأحمد طلب، وأحرز لاعبو بروكسى هدفاً فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وقام لاعبو أبو المطامير باللعب سريعا لتعويض الهدف، ولكننا فوجئنا بتعطيل اللعب من قبل أحد لاعبى بروكسى، ثم نزل بعدها مدير الكرة بنادى بروكسى وقام بالاعتداء على اللاعب لتنزل بعدها الجماهير فى موقف فوضوى وتعتدى بالضرب على عدد كبير من لاعبى أبو المطامير.

وأشار رئيس نادى أبو المطامير إلى أن هناك أكثر من إصابة في فريقه وهناك مدافع تعرض لإصابة بارتجاج فى المخ بعد عمل الأشعة الطبية، مؤكداً أنه لولا تدخل الأمن لحدث ما لا يحمد عقباه، وتحول الملعب إلى حرب شوارع.

 

6ebd1c45-9979-466c-b523-3abbf94a7009

جماهير بروكسي

 

16f6274a-b9e6-4a97-ac3c-7887f099b073

خناقة مباراة بروكسي و أبو المطامير

 

72f00707-1183-4aff-afc2-149ec334ce25

الجماهير عقب المباراة

 

949cb676-6c07-4aba-9704-e60b1c8d20d9

الاعتداء على لاعبي أبو المطامير

 

 

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا