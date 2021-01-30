شكرا لقرائتكم خبر عن أبو المطامير يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة للتحقيق فى واقعة مباراة بروكسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مدحت السيد، رئيس مجلس إدارة مركز شباب أبو المطامير، أنه تقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة للتحقيق فى تفاصيل واقعة الاعتداء على لاعبيه فى مباراة بروكسى فى القسم الرابع، مؤكدا أن المباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا لنادى بروكسى بناءً على تعليمات رئيس النادى، على الرغم من وجود منشور من منطقة البحيرة بعدم وجود أى مشجعين داخل المباراة.

وأضاف مدحت السيد لـ ”الخليج 365”، أن المباراة شهدت حالة من العصبية والاعتراض على الحكام فى أكثر من مرة من لاعبى بروكسى، على الرغم من أن المباراة يديرها طاقم تحكيم دولى بقيادة هشام الفلال وأحمد طلب، وأحرز لاعبو بروكسى هدفاً فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وقام لاعبو أبو المطامير باللعب سريعا لتعويض الهدف، ولكننا فوجئنا بتعطيل اللعب من قبل أحد لاعبى بروكسى، ثم نزل بعدها مدير الكرة بنادى بروكسى وقام بالاعتداء على اللاعب لتنزل بعدها الجماهير فى موقف فوضوى وتعتدى بالضرب على عدد كبير من لاعبى أبو المطامير.

وأشار رئيس نادى أبو المطامير إلى أن هناك أكثر من إصابة في فريقه وهناك مدافع تعرض لإصابة بارتجاج فى المخ بعد عمل الأشعة الطبية، مؤكداً أنه لولا تدخل الأمن لحدث ما لا يحمد عقباه، وتحول الملعب إلى حرب شوارع.

جماهير بروكسي

خناقة مباراة بروكسي و أبو المطامير

الجماهير عقب المباراة

الاعتداء على لاعبي أبو المطامير