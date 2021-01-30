بث مباشر | مشاهدة مباراة الاسماعيلي وبيراميدز في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاسماعيلي وبيراميدز” في إحدى مباريات اليوم السبت 30-1-2021 ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.
ينقل بث مباشر مباراة “الاسماعيلي وبيراميدز” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “مؤمن حسن”.
وتقام مواجهة الاسماعيلي وبيراميدز على ملعب الإسماعيلية، بإدارة من الحكم المصري “محمد الصباحي”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.
تعادل بيراميدز للمرة الثانية على التوالي في الجولة الماضية أمام “الاهلي” بعد ان تعادل في الجولة قبل الماضية مع “سموحة”، ليصبح ثاني أكثر الفرق تحقيقًا للتعادل في الدوري المصري حتى الآن بخمس تعادلات.
ويتواجد بيراميدز في المركز الخامس وفي رصيده 14 نقطة، جمعها من 9 مباريات، فاز في 3 فقط، وتعادل في 5، تعرض لخسارة وحيدة، وسجل لاعبوه 11 هدف، واستقبلت شباكه 8.
في المقابل، يمر صاحب الأرض “الاسماعيلي” بفترة صعبة حيث لم يتذوق طعم الفوز في آخر 3 مباريات خاضها في الدوري المصري، وبشكلٍ عام حقق الدراويش انتصار وحيد فقط منذ بداية الموسم.
ويترنح نادي الاسماعيلي على حافة منطقة الهبوط، إذ يمتلك في رصيده 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن أولى مراكز منطقة الخطر.
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