الامارات | الرياضة تنتصر على كورونا.. السماح بحضور 30 ألف مشجع يوميا في بطولة أستراليا المفتوحة

شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة تنتصر على كورونا.. السماح بحضور 30 ألف مشجع يوميا في بطولة أستراليا المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مارتن باكولا وزير الرياضة في ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم السبت إنه سيسمح بحضور ما يصل إلى 30 ألف مشجع يوميا خلال بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي تنطلق في ملاعب ملبورن بارك في الثامن من فبراير المقبل وتستمر 14 يوما.

ويمثل هذا العدد نحو 50 في المئة من العدد المسموح به في الأوضاع العادية.

وسينخفض العدد إلى 25 ألفا في الأيام الخمسة الأخيرة من البطولة الكبرى الأولى للموسم الحالي مع تراجع عدد المباريات.

وقال باكولا للصحفيين في مقر إقامة البطولة "هذا يعني أنه خلال 14 يوما سيصل العدد الإجمالي للجمهور إلى 390 ألف شخص هنا في ملبورن بارك وهذا يعادل نحو 50 في المئة من معدل العدد خلال السنوات الثلاث الأخيرة".

وأضاف المسؤول الأسترالي "لن تكون الأمور مثل ما كانت عليه خلال السنوات القليلة الماضية لكنه سيكون الحضور الجماهيري الأكبر في حدث رياضي خلال أشهر طويلة".

وأكد باكولا أن هذا القرار هو بمثابة ثمرة لجهود ولاية فيكتوريا في التصدي لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار الذي أثار الخوف حول العالم منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019.

ولم تسجل الولاية أي إصابة محلية بالعدوى طوال 24 يوما.

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