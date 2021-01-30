شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشاهد مباريات «الدحيل» قبل مواجهته في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على مشاهدة العديد من مباريات الدحيل القطري استعدادًا لمواجهة الفريقين المرتقبة، يوم 4 فبراير المقبل، في افتتاحية مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية، المقررة إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وحسب الموقع الرسمي للنادي، عقد «موسيماني» العديد من الجلسات مع ثنائي تحليل الأداء بالفريق، موسي ماتالابا ويوشا فالدويا، من أجل استطلاع موقف الفريق القطري ودراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه.

يُذكر أن الأهلي وصل إلى قطر، أمس، ودخل الجميع كبسولة طبية في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار التعليمات الطبية الخاصة بتنظيم البطولة.