شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين «موسيماني» وجهازه المعاون لبحث برنامج الأهلي في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون لبحث البرنامج الخاص بالفريق في العاصمة القطرية الدوحة استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وحسب الموقع الرسمي للنادي، يخوض الأهلي تدريباته على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة استعدادًا لمواجهته الأولى بمونديال الأندية أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

ووصلت بعثة الأهلي إلى قطر، مساء أمس الجمعة، بعد رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات تقريبًا، وخضعت لمسحة طبية فور وصولها إلى الدوحة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.