شكرا لقرائتكم خبر عن سين ديفيز يكشف سر «الجيل الذهبي» لمنتخب إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قال نجم فولهام السابق سين ديفيز الذي استدعي مرة واحدة لتمثيل منتخب إنجلترا في 2003 وكانت في الخسارة أمام أستراليا 3-1 ودياً، إنه كره تلك التجربة الوحيدة، وكشف لاعب الوسط المعتزل عن أسباب شعوره هذا رغم أن الجيل حينها وصف بالذهبي من كثرة المواهب فيه وقال:«اصطحبونا لفندق وشعرت باستغراب شديد، لم يكن اللاعبون يتحدثون لبعضهم البعض أبداً ولم يأت أحد للترحيب بي في الفريق، شعرت بأنني غريب عليهم لذا قلت للمدرب إنني سأبيت بالمنزل وأحضر صباحاً للفطور مع زملائي، جلس كل لاعبي الشمال في جانب من الطاولة وكل لاعبي الجنوب في الجانب الآخر منها».

وتابع ديفيز: «لست حانقاً على المنتخب لكن هذا ما شاهدته واختبرته، ذهبنا لملعب التمرينات لكن فعلياً لم يتمرن أحد وفي اليوم التالي جربنا نمطاً من الأداء لكن لم أشترك معهم، كان هناك 24 لاعباً 3 منهم لم يلعبوا، أنا واحد منهم وربما سكوتي باركر ومات أبسون ثم بعد الخسارة غير اللاعبون ملابسهم وذهبوا لمنازلهم ببساطة، المدرب إريكسون لم يقل لهم شيئاً فقلت في نفسي أستحم وأعود للمنزل أنا أيضاً، كل عائلتي جاءت لتشاهدني في المباراة الدولية وشعرت بالأسف لأنهم سافروا من أبتون بارك جنوب لندن ليروني على الدكة فقط».

ولعب ديفيز 198 مباراة مع فولهام قبل أن يلعب فترات قصيرة مع توتنهام وبورتسموث وبولتون بالبرمييرليج.

