شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفني يلعب للزمالك حتى الاعتزال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

وقع أيمن حفنى، لاعب الزمالك السابق، رسميًا على عقود انضمامه لصفوف القلعة البيضاء لمدة 6 أشهر تبدأ من الميركاتو الشتوى الحالي وتنتهي بنهاية الموسم، لتحقيق أمنيته ورغبته في الاعتزال داخل صفوف الزمالك، واشترط مسؤولو الزمالك على أيمن حفني عدم المطالبة بالمشاركة مع فريق الزمالك طوال فترة قيده، على أن يُعلن اعتزاله كرة القدم عقب انتهاء تلك الفترة.

وكان حفني نشر بياناً على صفحته جاء كالتالي: «كان فضل الله عليّ كبيراً عندما انضممت لنادى الزمالك عام ٢٠١٤، وبفضل الله حققت بجانب زملائي بطولة الدوري العام، ٤ بطولات كأس مصر، السوبر المصري، الكونفدرالية الإفريقية في خلال ٤ مواسم، وكنت أتمنى إحراز المزيد لنادي الزمالك لكن لم يحالفني التوفيق، بعد الرحيل عن نادي الزمالك مررت بظروف اضطرتني للابتعاد عن المستطيل الأخضر، لم أرغب في ممارسة كرة القدم، ذهنياً لم أكن في حال يسمح لي بمساعدة أي فريق انضم له».

