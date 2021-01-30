الدوري الأميركي للمحترفين: الفوز الحادي عشر تواليًا ليوتا جاز

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لوس انجليس: أحرز يوتا جاز متصدر دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين فوزه الحادي عشر تواليا على حساب دالاس مافريكس 120-101 الجمعة.

وتألق الكرواتي بوغدان بوغدانوفيتش محققا أفضل رصيد شخصي هذا الموسم مع 32 نقطة بينها 7 ثلاثيات، وأضاف الموزع مايك كونلي 22 نقطة و9 تمريرات حاسمة ولاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير 17 نقطة و12 متابعة، فيما سجل البديل جوردان كلاركسون 18 نقطة.

وللمباراة التاسعة تواليا، سجل جاز 15 ثلاثية أو أكثر، فيما نجح هذه المرة بزرع 20 كرة من خارج القوس.

قال كوين سنايدر مدرب جاز "نريد أن نكون غير أنانيين، نساعد بعضنا البعض على طرفي الملعب. أعتقد اننا ننجح بالتغطية ونتواصل دفاعيا. يمكن للعبة أن تكون بسيطة إذا سمحنا لها بذلك".

وخاض يوتا، صاحب 15 فوزا و4 خسارات، المباراة دون اثنين من أفضل لاعبيه، دونوفان ميتشل وديريك فايفورز. كانت مباراته الثانية تواليا دون ميتشل، لاعب فريق كل النجوم، الذي يطبق بروتوكول الارتجاج الدماغي في الدوري بعد تعرضه لاصابة برأسه في مباراة نيويورك.

ولدى الخاسر، سجل السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش 25 نقطة، 7 تمريرات حاسمة و6 متابعات، لكن فريقه خسر للمرة الرابعة تواليا.

ويعد مافريكس إلى ملعبه السبت لخوض مواجهة فينيكس صنز بعد خسارته سبع مرات في آخر تسع مباريات.