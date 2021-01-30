شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف الحكم الدولي محمود عاشور أسبوعين بسبب "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة على تجميد الحكم الدولي محمود عاشور وإيقافه عن إدارة المباريات لمدة أسبوعين بسبب نشره تغريدة خاصة بالتحكيم على "فيس بوك" خلال الأيام الماضية، خاصة أن هناك قراراً من اتحاد الكرة ولجنة الحكام بعدم نشر الحكام أى تعليقات خاصة بأمور التحكيم ليتم إيقاف الحكم وعدم إحالته للتحقيق.

وكان محمود عاشور قد طلب من مسئولى اتحاد الكرة ضرورة الاستعانة برموز التحكيم جمال الغندور وعصام عبد الفتاح لتولي مقاليد العمل بلجنة الحكام الرئيسية خلال الفترة المقبلة، وكتب عاشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "نحترم ونقدر الجميع ونحن أصغر من تقييم من علمونا وأصحاب الفضل علينا، ولكن من خبرات من تعاملنا معهم في إدارة ملف التحكيم .. أعتقد هذا هو الوقت المناسب لتواجدكم وتعاونكم معنا بصدق ".. ونشر صورة جمال الغندور وعصام عبد الفتاح.

ودخل بعض الحكام الكبار بالدوليين والدورى الممتاز ،في ازمة كبيرة مع اللجنة الثلاثية بالتوجه للاعتماد علي حكام الأقاليم في مباريات ناديا الاهلي والزمالك ،وهو ماتم بالفعل في مباريات الاهلي امام البنك الاهلي وسيراميكا،وفي مباريات الزمالك امام الجونة وأسوان وغيرها من المباريات الهامة بالاعتماد علي حكام الأقاليم والصاعدين .