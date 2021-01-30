شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يرشح مهاجم المقاصة للانضمام للزمالك ويؤكد اقتراب تجديد ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح أشرف قاسم، المشرف العام على لكرة بنادى الزمالك، مروان حمدى مهاجم مصر المقاصة لخلافة مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء المحترف مؤخراً فى صفوف جالاطة سراى التركي، فى الزمالك، وقال قاسم فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "سنبحث عن مهاجم مصرى مع المهاجم الأفريقي، وأرى أن مروان حمدى هو الأنسب لاعب مميز جداً وسنه صغير ولديه كل المقومات، وتواجد الثنائى سيكون أمرا مريحا للمدير الفني، والفترة الجالية تحتاج إلى سرعة فى اتخاذ القرار".

وأضاف قاسم، "لا أعتقد أن باسم مرسى اسمه مطروح، وصفقة حسام حسن ترجع للإدارة، ونحتاج لتوافر أكثر من بديل، لدينا أزمة كورونا ونحتاج لوجود أكثر من لاعب".

ووتابع المشرف على الكرة بالزمالك، "جلست مع فرجانى أكثر من مرة، ووعد بالتركيز فى المباريات مع الفريق، وقال إن لديه رغبة فى البقاء مع الفريق، والحديث عن تمديد التعاقد سيكون خلال الفترة المقبلة، ومن خلال حديثى معه استشعرت أنه يرغب فى البقاء مع الفريق، وتألقه فى المباراة الأخيرة يؤكد هذا الأمر، وحب جماهير الزمالك له يشكل عاملاً أساسياً فى بقاءه.

واختتم قاسم تصريحاته قائلا، "هبوط مستوى زيزو يرجع لعدم التوفيق، ولكنه من أكثر الناس التزاما فى الملعب والتدريبات، ويسعى لتقديم كل شىء خلال الـ 90 دقيقة التى يلعبها، وزيزو من اللاعبين المؤثرين مع الفريق".

ورشح أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادى الزمالك، المهاجم الغانى لإدارة النادى والجهاز الفنى، بعد متابعة أكثر من 15 لاعبا أجنبيا، وأبرزهم كوامى أوبوكو، لاسيما أن وكيل اللاعب موجود حاليًا فى مصر ما قد يُسهل المفاوضات بين الطرفين.

ويحتاج الزمالك للاستغناء عن أحد اللاعبين الاجانب فى قائمته وسيكون الأقرب المغربى محمد اوناجم والذى أصبح مصيره فى يد مجلس إدارة النادى وهناك اتجاه للاستغناء عنه خلال يناير الجاري.

وتضع إدارة الزمالك عدة اسماء مرشحة للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم هجوم الفريق، جاء فى مقدمتها من اللاعبين المحليين مروان حمدى مهاجم مصر المقاصة، وحسام حسم مهاجم فريق سموحة السكندرى.