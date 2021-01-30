شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 29 مباراة جمعت المقاولون العرب وإنبى قبل مواجهة الجبل الأخضر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المقاولون العرب نظيره إنبى فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى ختام منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سموحة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الفريق البترولى على البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

*ترتيب المقاولون العرب وانبى فى جدول الدوري

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا، فيما يحتل إنبى المركز السادس برصيد 13 نقطة بعدما خاض 7 مباريات فاز في أربع مباريات وتعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه ثمانية أهداف، ولا يزال لديه مباراتان مؤجلتان.

*مواجهات المقاولون العرب وانبى

تاريخيا لا يوجد أى تكافؤ فى تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث سبق والتقى الفريقان فى 29 مباراة بمسابقة الدورى، تفوق إنبى بالفوز فى 17 مباراة مقابل 4 للمقاولون العرب، وانتهت 8 مواجهات بالتعادلات، سجل إنبى 51 هدفا مقابل 28 فقط للمقاولون.

وبدأ تاريخ المواجهات قبل 17 عاما، وبالتحديد موسم 2002/2003، وفاز إنبى ذهابا وإيابا بنتيجة واحد دون رد.

أول فوز للمقاولون جاء في الدور الثاني موسم 2005/2006، وفاز بهدف دون رد "27 أبريل 2006".

حافظ إنبى على شباكه نظيفة 9 مرات مقابل 4 مرات فقط للمقاولون.

ويعتبر أحمد رؤوف الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في مسابقة الدوري برصيد 6 أهداف، يليه عادل مصطفي برصيد 4 أهداف، في حين يتصدر إيهاب المصري قائمة هدافي الذئاب برصيد 3 أهداف.

وانتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز انبى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 3 فبراير 2020 على ستاد بتروسبورت بالجولة السادسة عشرة للمسابقة ، سجل ثنائية الفريق البترولى محمود قاعود ومحمد شريف وسجل هدف الذئاب سيف الدين الجزيرى من ركلة جزاء.

وانتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز إنبى بهدفين دون رد سجلهما محمد شريف فى اللقاء الذى أقيم فى 15 اكتوبر 2020 بالجولة 33 للمسابقة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر.

*النحاس يبحث عن تعديل وضع الذئاب فى الجدول وطولان يطالب باستمرار الانتصارات

وطالب عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبيه باستعادة الانتصارات لتعديل مركز الفريق في جدول الدوري، لاسيما بعد الانطلاقة السيئة للذئاب منذ بداية الموسم ، في المقابل طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بمواصلة الانتصارات لإقتحام المربع الذهبى مشدداً على صعوبة المنافس الذى سيقاتل لحصد النقاط الثلاث .

*التشكيل المتوقع للمقاولون العرب امام انبى

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام انبى مكونا من: "حسن شاهين ، أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسينى، حسن الشامى ، إبراهيم صلاح، محمد مجلى، يوسف الجوهرى، أحمد شكرى، محمد عصام ، محمد سالم".

*التشكيل المتوقع لانبى أمام المقاولون العرب

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام المقاولون العرب مكونا من :"محمود جاد ، رامي صبري، كريم فؤاد، علي فوزي، زياد بوغطاس ، صلاح ريكو، محمد مرسي، مصطفى عادل، عبد الرحمن عامر ، دينوبيتر جود، جون اوكاي".