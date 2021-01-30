شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش يطلب تقريرا مفصلا عن لاعبى الإسماعيلى وحالة المصابين قبل بداية المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى من إدارة الدراويش إمداده بتقرير مفصل عن لاعبى الفريق ومشاركاتهم هذا الموسم وكذلك تقرير من الجهاز الطبى عن حالة المصابين وتوقيت عودتهم للتدريبات الجماعية من أجل دراسته ، ويشاهد يوفيتش مباراة فريقه أمام بيراميدز اليوم السبت من المدرجات على أن يبدأ عمله مع الدراويش بداية من غداً الاحد استعداداً لمواجهة سموحة بالجولة العاشرة للدوري والمقرر لها الاربعاء المقبل على ستاد الإسماعيلية.

وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية مع البوسنى "دراجان يوفيتش" لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة ستة شهور إضافة إلى مواطنه "جيفاد ساريتش" كمدرب للأحمال.

واستقبل عثمان المدير الفنى الجديد بجانب مدرب الأحمال لانهاء كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد قبل توليه المهمة بشكل رسمى مع الدراويش فى ظل ترحيبه بتدريب أحد أكبر الأندية فى مصر والقارة السمراء ورغبته فى صنع طفرة حقيقة ضمن صفوف الدراويش.