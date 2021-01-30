شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش يطلب تقريرا مفصلا عن لاعبى الإسماعيلى وحالة المصابين قبل بداية المهمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى من إدارة الدراويش إمداده بتقرير مفصل عن لاعبى الفريق ومشاركاتهم هذا الموسم وكذلك تقرير من الجهاز الطبى عن حالة المصابين وتوقيت عودتهم للتدريبات الجماعية من أجل دراسته ، ويشاهد يوفيتش مباراة فريقه أمام بيراميدز اليوم السبت من المدرجات على أن يبدأ عمله مع الدراويش بداية من غداً الاحد استعداداً لمواجهة سموحة بالجولة العاشرة للدوري والمقرر لها الاربعاء المقبل على ستاد الإسماعيلية.
وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية مع البوسنى "دراجان يوفيتش" لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة ستة شهور إضافة إلى مواطنه "جيفاد ساريتش" كمدرب للأحمال.
واستقبل عثمان المدير الفنى الجديد بجانب مدرب الأحمال لانهاء كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد قبل توليه المهمة بشكل رسمى مع الدراويش فى ظل ترحيبه بتدريب أحد أكبر الأندية فى مصر والقارة السمراء ورغبته فى صنع طفرة حقيقة ضمن صفوف الدراويش.
ويستعد الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الإسماعيلية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الدراويش بعد التعادل مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع الأهلى سلبياً في نفس الجولة.
ويحتل الاسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى أربعة مواجهات، وخسر ثلاثة مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف ، ومازال لديه لقاء مؤجل ، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر لقاء وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكهم ثمانية أهداف.
من جهته طالب أحمد العجوز، المدير الفني المؤقت للإسماعيلى، لاعبيه بالتركيز الدفاعى واستغلال أنصاف الفرص للفوز بالمباراة لتعديل مسار الدراويش بجدول الدوري، بينما يسعى الأرجنتينى رودولفو المدير الفني لبيراميدز للعودة لسكة الانتصارات بعد سلسلة التعادلات التي وقع فيها الفريق السماوى وأبعدته عن سباق المنافسة على اللقب مع الاهلى والزمالك.