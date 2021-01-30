شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى لـ"مصطفى محمد": "لازم تشتغل كتير وتعرف أن الطريق صعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل عمرو زكي لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق رسالة إلى مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض الذي أنتقل مؤخرا لصفوف جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم وقال عمرو زكي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام: "كل التوفيق والدعم ليك يا مصطفى في تجربتك مع فريق كبير وفي دوري صعب وقوي جدا ولازم تشتغل كتير وتعرف أن الطريق صعب وطويل للوصول لهدفك وطموحك وأنت قدها إن شاء الله " .

ووافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي على إعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لفريق جالطة سراي التركي لمدة سنة ونصف تبدأ من اليوم الموافق 28 يناير وحتى نهاية يونيو 2022 .

جاء ذلك تلبية لرغبة اللاعب في الاحتراف وحرصا من إدارة النادي على عدم الوقوف أمام طموحاته بتحقيق حلم الاحتراف الأوروبي .

ويتضمن العقد حصول نادي الزمالك على 2 مليون دولار يتم سدادها نقدا وفي حالة رغبة النادي شراء بطاقة اللاعب بصورة نهائية وموافقة نادي الزمالك على ذلك يدفع النادي التركي 4 ملايين دولار نقدا على أن يتم تفعيل هذا البند في وقت أقصاه 31 ديسمبر 2021 .