شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس: مباراة ودية تنقل نجم غزل شبين للنادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، ويكون لها دور أيضاً فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس.

روى سامي قمصان مدرب الأهلي الحالي تفاصيل انتقاله للقلعة الحمراء قبل سنوات وتحديداً موسم 95 \ 96 حتى موسم 2000\2001 ، قائلاً: كنت ألعب في فريق غزل شبين بالمنوفية ولعبنا مباراة ودية أمام الأهلي وقبل المباراة كنت أشعر بفرحة غامرة لأنني سألعب أمام الفريق الذي أحبه وأشجعه منذ صغري.

لم أتوقع أن هذه الودية ستكون سبباً في إنتقالي للأهلي ..كنت فقط أنتظرها بفارغ الصبر حتى أتألق أمام المارد الأحمر الذي كان يضم وقتها جيل رائع من اللاعبين بقيادة النجم الكبير حسام حسن.

وتابع سامي قمصان : ظهرت بشكل جيد في هذه المباراة وكانت المفاجأة أن آلان هاريس المدير الفني للأهلي وقتها طلب التعاقد معي بالاسم وشعرت أنني أحلم لكن الأمر كان واقع .

وأستطرد سامي قمصان : "الانتقال إلى الأهلي لم يكن سهلا فقد دخل نادي الزمالك طرفاً في المفاوضات وطلب التعاقد معي وكان من الطبيعي أن يتم بيعي للنادي صاحب العرض الأكبر، لكنني تمسكت باللعب للقلعة الحمراء. وأخيرا تمت الصفقة مقابل 85 ألف جنية وكان رقما كبيرا في ذلك الوقت. الحلم تحقق".