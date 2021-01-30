شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: لا عروض رسمية لضم باسم مرسى وعلاء سلامة..وكلام الوكلاء "مرفوض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى أن ناديه يرفض جملة وتفصيلا مناقشة أى عروض لرحيل باسم مرسى وعلاء سلامة لاعبا الفريق من خلال وكلاء اللاعبين وينظر فقط للعروض الرسمية، وقال أشرف عامر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"لم يصلنا أى عرض رسمى للتعاقد مع أى لاعب بالفريق سواء باسم مرسى أو علاء سلامة أو غيرهم ، هى مجرد عروض من وكلاء لاعبين ونحن لانتعامل بهذه الطريقة فى النادى".

وأضاف رئيس الإنتاج الحربى:" طالما لم يصلنى عرض رسمى أو يتحدث معى مسئول بالنادى الذى يريد ضم هذا اللاعب أو ذاك فبالتالى يعتبر الأمر كأن لم يكن ونركز فى فريقنا ونتطلع لتحسين نتائج الانتاج بالفترة المقبلة".

وأشارت تقارير صحفية إلى رغبة الزمالك فى استعادة جهود باسم مرسى بينما يسعى الاسماعيلى للتعاقد مع علاء سلامة قبل غلق باب القيد الشتوى.

ورهن مجلس إدارة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدوري المقبلة، بعدما قرر المجلس تجميد مستحقات اللاعبين و تغريم محمد بازوكا لاعب الفريق، 100 ألف جنيه، بعد تعرضه للطرد أمام المصري البورسعيدي فى الجولة العاشرة لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز المصري على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري، سجل أوستين أموتو، وأحمد حامد "شوشة"، وأحمد رفعت أهداف المصري في اللقاء.

فوز المصري رفع رصيده إلى النقطة الـ16 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة الخامسة في المركز الـ18 والأخير.

الفوز هو الثاني للمصري على التوالي لأول مرة هذا الموسم، والرابع إجمالا، فيما هي الخسارة السادسة للإنتاج الحربي، والثانية رفقة حمادة صدقي مدربه الجديد في ثاني مبارياته.

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الإنتاج الحربى بقيادة حمادة صدقى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت عصر الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام، حيث يبدأ الإنتاج الاستعداد لمواجهة الجونة المقرر لها الثانية والنصف ظهر الثلاثاء المقبل على استاد خالد بشارة بالجولة الحادية عشرة للمسابقة، ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت فى مباراة المصرى تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مرانًا قويًا.