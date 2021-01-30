شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربى يطلب استعارة أوناجم من الزمالك "مجانًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن الإدارة تلقت عرضًا من نادى الوداد المغربى طلب خلاله استعارة محمد أوناجم "مجانًا" خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على أن يتحمل النادى المغربى راتب اللاعب خلال فترة استعارته.

وأضاف قاسم، أن الإدارة البيضاء ترفض الاستغناء عن أى لاعب دون مقابل حتى يستفيد الزمالك من العائد المادى لكل صفقة، إلا أنه يتم التفاوض مع مسئولى الوداد على أمل التوصل لاتفاق يرضى الطرفين، خاصة أن الزمالك يحتاج للاستغناء عن لاعب أجنبى حتى يتمكن من التعاقد مع مهاجم أجنبى آخر لتعويض رحيل مصطفى محمد.

ويقترب الغانى كوامى أوبوكو مهاجم اشانتى كوتوكو الغانى والذى يبلغ من العمر 22 عامًا، من تدعيم خط هجوم الزمالك، بعد رحيل مصطفى محمد والذى انتقل رسميًا لصفوف جالطة سراى التركى لمدة سنة ونصف على سبيل الإعارة.

ورشح أشرف قاسم المشرف، المهاجم الغانى لإدارة النادى والجهاز الفنى، بعد متابعة أكثر من 15 لاعبا أجنبيا، وجاء أبرزهم كوامى أوبوكو، لاسيما أن وكيل اللاعب موجود حاليًا فى مصر ما قد يُسهل المفاوضات بين الطرفين.

ويحتاج الزمالك للاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب فى قائمته وسيكون الأقرب المغربى محمد أوناجم والذى أصبح مصيره فى يد مجلس إدارة النادى، وهناك اتجاه للاستغناء عنه خلال يناير الجاري.

وتضع إدارة الزمالك عدة أسماء مرشحة للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم هجوم الفريق، وفى مقدمتهم مروان حمدى مهاجم مصر المقاصة، وحسام حسم مهاجم فريق سموحة السكندرى.