شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي والدحيل .. بعثة الأحمر تتناول الإفطار فى الغرف الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الموجودة فى العاصمة القطرية الدوحة وجبة الإفطار صباح اليوم داخل غرفها المخصصة لها وذلك استمرارا للعزل الصحى الذى يخضع له جميع أفراد البعثة، منذ الوصول إلى مقر إقامة النادى فى قطر لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التى خضعوا فور الوصول إلى مطار الدوحة أمس.

وتنتظر بعثة الأهلى ظهور نتيجة المسحة الطبية من لبدء فعاليات اليوم الأول لها فى قطر، وفقا لتعليمات مشددة بشأن الالتزام بقواعد الكبسولة الطبية التى تتواجد بها البعثة منذ الوصول إلى قطر استعدادا للمشاركة فى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وحذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى لاعبى الفريق من خرق الإجراءات الاحترازية المشددة المفروضة على البعثة فور وصولها إلى مقر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة، وطالب عبد الحفيظ الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية وعدم مغادرة الغرف، كما حذر اللاعبين من أى تجمعات فى الغرف للحفاظ على سلامة الجميع ولتجنب مواجهة أى غرامات من اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

ويستهل الأهلى مشواره فى كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطرى يوم 4 فبراير المقبل.