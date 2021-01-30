شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم حسين السيد مع 3 أندية قبل ارتداء قميص الإسماعيلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد حسين السيد مارسيلو الظهير الايسر لطلائع الجيش لبداية رحلة جديدة مع الساحرة المستديرة بعد اعارته للنادى الاسماعيلى لنهاية الموسم وهى التجربة المحلية الرابعة لمارسيلو على الصعيد المحلى حيث لعب لأندية الاهلى وطلائع الجيش ومصر المقاصة قبل ارتداء القميص الأصفر ، وخاض حسين السيد 70 مباراة بواقع 5147 دقيقة سجل 6 أهداف وصنع 5 أهداف.

لعب مع الأهلي 39 مباراة

الدورى العام .. لعب 31 مباراة بواقع 2484 دقيقة سجل هدفين صنع 3 أهداف.

كأس مصر .. لعب 7 مباريات بواقع 608 دقيقة سجل هدفين وصنع مثلها.

السوبر المصرى .. لعب مباراة بواقع 90 دقيقة.

26 مواجهة مع مصر المقاصة

الدورى العام .. لعب 25 مباراة بواقع 1641 دقيقة وسجل هدفين.

كأس مصر .. لعب مباراة بواقع 90 دقيقة

طلائع الجيش 5 مباريات

الدورى العام .. 4 مباريات بواقع 200 دقيقة

كأس مصر .. مباراة بواقع 34 دقيقة

وتعاقد الإسماعيلى مع خمسة لاعبين جدد على سبيل الإعارة، وهم حسين السيد مارسيلو ظهير أيسر طلائع الجيش ومصطفى الزنارى مدافع الأخير ومحمد حسن لاعب وسط سيراميكا بجانب عبد الله جمعة عواض ظهير أيمن حرس الحدود وأحمد العش مدافع الأهلى.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الإسماعيلية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، وهى المباراة التي يدخلها الدراويش بعد التعادل مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع الأهلى سلبياً في نفس الجولة.