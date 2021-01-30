شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي والدحيل.. موسيماني يستكشف المنافس ورانجواجا يتابع الحمل البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة بيتسو موسيماني، على مشاهدة العديد من مباريات الدحيل القطرى استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة يوم 4 فبراير المقبل فى افتتاحية مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

الاهلي والدحيل

وعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، العديد من الجلسات مع ثنائى تحليل الأداء بالفريق؛ موسى ماتالابا ويوشا فالدويا؛ لاستطلاع الفريق القطرى ودراسة نقاط القوة والضعف فى صفوفه. واجتمع بيتسو موسيمانى صباح اليوم مع جهازه المعاون؛ لبحث البرنامج الخاص بالفريق؛ استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

الأهلى وصل إلى قطر أمس، ودخل الجميع كبسولة طبية فى مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، فى إطار التعليمات الطبية الخاصة بتنظيم البطولة.

على الصعيد ذاته، وضع كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، برنامجا بدنيا للاعبين لخوض مرانهم الأول فى قطر؛ استعدادا لمواجهة الدحيل القطري.. وكان الأهلى قد واصل تدريباته قبل مغادرته القاهرة دون راحة منذ خوض مباراة بيراميدز الأخيرة بالدورى يوم الثلاثاء الماضي، ومن ثم وضع كابلو رانجواجا وحدات تدريبية خفيفة فى المران الأول للفريق فى قطر.

ووصلت بعثة الأهلى إلى قطر أمس الجمعة وأجرت مسحة طبية داخل مطار الدوحة قبل أن يتوجه الجميع إلى غرفهم بفندق الإقامة؛ للدخول فى عزل صحى لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية. ويشارك الأهلى بطل قارة إفريقيا فى منافسات كأس العالم للأندية، للمرة السادسة فى تاريخه، وسبق له تحقيق المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.