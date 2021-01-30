رئيس المقاصة لمصراوي: رفضنا رحيل مروان حمدي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أكد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة، أن الزمالك طلب ضم مروان حمدي منذ ساعات للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار رئيس المقاصة في تصريحات خاصة ليلاكورة، إلى أن الزمالك جاد جدا في شراء مروان حمدي لتدعيم صفوفه بعد رحيل مصطفى محمد.

وأعلن الزمالك انتقال مصطفى محمد لجالاتا سراي لمدة عام ونصف على سبيل الإعارة حتى ديسمبر 2021 بسبب رغبة اللاعب في الاحتراف.

وأضاف: "المقاصة رفضت بيع اللاعب لعدم وجود بديل له في الفريق خلال الفترة المقبلة واحتياج الجهاز الفني له".

وتابع: "الوقت ضيق جدا في التعاقد مع بديل لمروان خلال الفترة الجارية خاصة وأن باب القيد سيغلق خلال ساعات".

وأتم رئيس المقاصة: "بيع مروان حمدي مرفوض وبالتالي لم نضع أي شروط من الأساس لرحيله".