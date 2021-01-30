"أجنبي وأخر محلي".. قاسم يكشف البديل الأنسب لمصطفى محمد في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن مهاجم أشانتي كوتوكو الغاني، كوامي أبوكو، وكذلك مروان حمدي، مهاجم مصر المقاصة، هما البديل الأنسب لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك الفترة المقبلة. ورحل مصطفى محمد عن صفوف الزمالك معاراً لمدة موسم ونصف الموسم لنادي جالاتا سراي التركي.

وقال قاسم، في تصريحات عبر "BE ONTIME" بقناة "أون تايم سبورتس" "الموقف كان صعبا بكل تأكيد، مصطفى كان متمسكا بالإحتراف، في بعض الوقت فكر في نفسه فقط وهذا طبيعي، الجميع ينظر لمحمد صلاح كمثل أعلى حالياً، كل لاعب يطمح ليصل لتلك المكانة".

وأضاف: "يجب أن نضع في الاعتبار أيضاً أن مصطفى محمد لن يشارك معنا في أول 4 مباريات بدوري أبطال أفريقيا، وبالتالي كان ليبتعد لبعض الوقت لتجهيز بديله من الناحية الفنية، لا نحزن من انتقادات الجماهير، لأنها بالطبع تتحدث بالعاطفة".

وصرح: "منذ 20 يوماً، وأقوم بدراسة أكثر من سيرة ذاتية لمهاجمين أجانب، وأشاهد فيديوهات حتى وصلنا لمهاجم كوتوكو الغاني، هو الأنسب للزمالك في المرحلة المقبلة، مهاجم صريح وصغير السن وهداف الدوري الغاني، سيتم عرض الأمر على باتشيكو لحسم الملف".

وشدد: "لكن أيضاً هناك عقبة تخص المهاجم الأجنبي، يجب أن نجد له مكاناً في القائمة، محمد أوناجم هو الأقرب للرحيل، لكن لم نصل لصيغة لرحيله بعد".

وتاب: "مروان حمدي، مهاجم مصر المقاصة، يعد البديل الأنسب محلياً لمصطفى محمد، مهاجم صريح وصغير السن ويمتلك إمكانيات رائعة، ما المانع أن نسير في اتجاه المهاجم الأجنبي والمحلي لكي يكون لدينا لاعبون مميزون".

واختتم أشرف قاسم تصريحاته قائلاً: "باسم مرسي بعيد عن حسابات الزمالك في الفترة الحالية".