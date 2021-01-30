الأهلي في المونديال.. جلسة موسيماني.. دراسة الدحيل.. وبرنامج بدني للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

تناولت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي المتواجدة في العاصمة القطرية الدوحة؛ للمشاركة في كأس العالم للأندية، وجبة الإفطار صباح اليوم داخل الغرف المخصصة لها بفندق الاقامة، وذلك ضمن إجراءات الكبسولة الطبية "العزل الصحي"، التي تطبقها اللجنة المنظمة للبطولة، ويخضع لها جميع أفراد البعثة منذ الوصول إلى مقر إقامة النادي في قطر، لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضعت لها البعثة فور الوصول إلى مطار الدوحة أمس.

وتنتظر بعثة الأهلي ظهور نتيجة المسحة الطبية؛ من أجل بدء فعاليات اليوم الأول لها في قطر، وفقا لتعليمات مشددة بشأن الالتزام بقواعد الكبسولة الطبية التي تتواجد بها البعثة منذ الوصول إلى قطر؛ استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون لبحث البرنامج الخاص بالفريق في العاصمة القطرية الدوحة؛ استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويخوض الأهلي تدريباته على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة؛ استعدادا لمواجهته الأولى بمونديال الأندية أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

ووصلت بعثة الأهلي إلى قطر مساء أمس الجمعة بعد رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات تقريبا، وخضعت لمسحة طبية فور وصولها إلى الدوحة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، على مشاهدة العديد من مباريات الدحيل القطري استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة يوم 4 فبراير المقبل في افتتاحية مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق العديد من الجلسات مع ثنائي تحليل الأداء بالفريق؛ موسي ماتالابا ويوشا فالدويا؛ من أجل استطلاع الفريق القطري ودراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه.

واجتمع بيتسو موسيماني صباح اليوم مع جهازه المعاون؛ لبحث البرنامج الخاص بالفريق؛ استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ووضع كابلو رانجواجا مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا للاعبين؛ لخوض مرانهم الأول في قطر؛ استعدادا لمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد واصل تدريباته قبل مغادرته القاهرة دون راحة منذ خوض مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري يوم الثلاثاء الماضي، ومن ثم وضع كابلو رانجواجا وحدات تدريبية خفيفة في المران الأول للفريق في قطر.

ويشارك الأهلي بطل قارة إفريقيا في منافسات كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له تحقيق المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.