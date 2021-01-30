العرب في مونديال الأندية| رقم قياسي للأهلي.. مشاركة تاريخية.. وإنجاز مغربي إماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - "د ب أ":

فرضت كرة القدم العربية، منذ اللحظة الأولى، تواجدها على بطولة كأس العالم للأندية، سواء من خلال النسخة التي أقيمت عام 2000 أو على البطولة بنظامها الحالي الذي بدأ في 2005، وكانت الكرة العربية حاضرة بشكل شبه دائم في مونديال الأندية.

وبعد مشاركة النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي في نسخة 2000، كانت ضربة البداية الحقيقية للمشاركات العربية في مونديال الأندية من خلال فريقي الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي حيث شاركا في بطولة 2005 التي كانت النسخة الأولى للبطولة بشكلها الحالي.

وتوالت المشاركات العربية في البطولة بعد هذه النسخة ولم تغب الأندية العربية عن مونديال الأندية على مدار النسخ الماضية إلا في نسختي 2015 و2016 فيما شهدت النسخة الماضية عام 2019 بالدوحة مشاركة تاريخية للكرة العربية حيث خاضت ثلاث فرق عربية مونديال الأندية للمرة الأولى.

وهذه الفرق هي الهلال السعودي بطل آسيا والترجي التونسي بطل أفريقيا والسد القطري ممثل البلد المضيف.

وفي نسخة 2020 المرتقبة خلال الأيام المقبلة بالدوحة ، سيكون الأهلي المصري والدحيل القطري ممثلين للكرة العربية.

ويحمل الأهلي رقماً قياسياً بين جميع الأنجدية العربية حيث يشارك للمرة السادسة كأكثر نادي عربي ظهورا في البطولة.

وشهدت ضربة البداية نجاحا ملموسا للكرة العربية حيث فاز الاتحاد السعودي بالمركز الرابع في مونديال 2005 ثم فاز الأهلي المصري بالمركز الثالث في النسخة التالية عام 2006 .

لكن الإنجاز الأكبر للفرق العربية في البطولة كان بلوغ الرجاء البيضاوي المغربي المباراة النهائية في نسخة 2013، وقد شارك في البطولة كمضيف لها فيما احتل الأهلي المصري الفائز بلقب أفريقيا آنذاك المركز السادس بنفس النسخة.

وتكرر إنجاز الرجاء مع فريق عربي مضيف آخر هو العين الإماراتي من خلال نسخة 2018 التي استضافتها أبو ظبي حيث شق العين طريقه ببراعة إلى المباراة النهائية لكنه سقط أمام ريال مدريد الإسباني.

وكانت الفرق العربية المنتمية للقارة الأسيوية أكثر تفوقا على نظيرتها من القارة الأفريقية في النسخ التي شهدت مشاركة فريقين عربيين أحدهما من آسيا والآخر من أفريقيا.

والقائمة التالية توضح سجل مشاركات الفرق العربية في مونديال الأندية :

النسخة الفريق المركز

2000 النصر السعودي دور المجموعات

الرجاء البيضاوي المغربي دور المجموعات

2005 اتحاد جدة السعودي المركز الرابع

الأهلي المركز السادس

2006 الأهلي المركز الثالث

2007 النجم الساحلي التونسي المركز الرابع

2008 الأهلي المركز السادس

2009 أهلي دبي الإماراتي المركز السابع

2010 الوحدة الإماراتي المركز السادس

2011 السد القطري المركز الثالث

الترجي التونسي المركز السادس

2012 الأهلي المركز الرابع

2013 الأهلي المركز السادس

2014 وفاق سطيف الجزائري المركز الخامس

2017 الجزيرة الإماراتي المركز الرابع

الوداد البيضاوي المغربي المركز السادس

2018 العين الإماراتي المركز الثاني

الترجي التونسي المركز الخامس

2019 الهلال السعودي المركز الرابع

الترجي التونسي المركز الخامس

السد القطري المركز السادس