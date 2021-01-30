"مهاجم أفريقي".. الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد بعد دراسة أكثر من 15 سيرة ذاتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مصدر بنادي الزمالك أن كوامي أبوكو، مهاجم أشانتي كوتوكو الغاني، هو الأقرب لخلافة مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأبيض، الذي رحل على سبيل الإعارة مؤخراً لجالاتا سراي التركي.

وأعلن الزمالك انتقال مصطفى محمد لجالاتا سراي لمدة عام ونصف العام معارا حتى ديسمبر 2021 بسبب رغبة اللاعب في الاحتراف.

وقال مصدر بالزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي: "أشرف قاسم، المشرف العام على الفريق قام بدراسة أكثر من 15 سيرة ذاتية لمهاجمين أجانب خلال الأيام الماضية والاقرب كوامي أبوكو الغاني".

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه-: "التعاقد مع مهاجم أجنبي متوقف على إنهاء التعاقد مع المغربي محمد أوناجم الذي استقر البرتغالي جايمي باتشيكو على رحيله من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد".

وتابع: "الزمالك يبحث عن صيغة مناسبة مع أوناجم لرحيله عن الفريق معارا أو على سبيل البيع النهائي خلال الساعات القادمة".

واختتم: "المشرف على الكرة لديه أكثر من خط تفاوض مع مهاجمين مصريين وحسام حسن مهاجم سموحة ومروان حمدي مهاجم مصر المقاصة الأقرب".