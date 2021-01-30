منافسو مصطفي محمد في جالطة سراي | رحيل الهداف .. والعملاق "المخضرم" في الطريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي جلطة سراي التركي بشكل رسمي تعاقده مع مصطفى محمد من صفوف الزمالك، على سبيل الإعارة لموسم ونصف الموسم

بعد شد وجذب في واحد من أكثر السيناريوهات الدرامية لانتقال اللاعبين المصريين للاحتراف في القارة الأوروبية،.

وطالب المهاجم المصري الشاب من إدارة الزمالك علانية في مناسبات عديدة بمنحه فرصة الاحتراف الخارجي، وتمسك بالانضمام لفريق سانت إيتيان، قبل أن تتعثر مفاوضات الزمالك مع النادي الفرنسي بسبب اتهامات وجهها رئيس الأخير بشأن مطالبة بعض مسؤوليه بالحصول على "عمولات" مقابل إتمام الصفقة.

ورغم اعتذار النادي الفرنسي لنظيره المصري، إلا أن مسؤولي الزمالك تمسكوا برفض التفاوض نهائيًا مع سانت إيتيان، ليقبل النادي واللاعب في النهاية بعرض جلطة سراي، الذي حصل الزمالك بموجبه على مليوني دولار، بالإضافة لبند يمنح النادي التركي أحقية التعاقد مع مصطفى محمد بشكل نهائي، مقابل أربعة ملايين دولار إضافية.

مصطفى محمد يتأهب لمنافسة شرسة في خط هجوم العملاق التركي، الذي يضم بين صفوفه العديد من النجوم من العيار الثقيل.

يضم الفريق التركي في خط هجومه الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو والشاب أولجان تشاجليان ومواطنه خليل درويش أوجلي.

جلطة سراي يضم أيضًا الجناح الهولندي ريان بابل، الذي يشركه المدير الفني المخضرم فاتح تريم في مركز المهاجم الصريح في بعض المباريات.

لكن رغم زحام النجوم في خط هجوم الفريق التركي، إلا أن جلطة سراي يبدو وكأنه يمهد الطريق للنجم المصري، حيث يتأهب أكثر من نجم من مهاجمي الفريق للرحيل عن صفوفه، خلال الأيام المقبلة.

النادي التركي أتم اتفاقه مع نظيره ويست بروميتش الإنجليزي بشأن التعاقد مع المهاجم السنغالي مبايي ديانييه هداف الفريق ونجمه الأول، في إطار مساعي الأخير للهروب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وأعلن النادي الإنجليزي، استعارة مباي دياني حتى نهاية الموسم الحالي نظير حصول جالاتا سراي على قرابة 2 مليون دولار مقابل إعارته حتى نهاية الموسم الجاري، وهو نفس المبلغ الذي دفعه النادي التركي لاستعارة مصطفى محمد لمدة عام ونصف.

وسجل ديانييه 11 هدفًا لمصلحة جلطة سراي خلال الموسم الحالي، بينها تسعة أهداف تصدر بها قائمة هدافي الفريق في الدوري التركي، إلى جانب هدفين في منافسات الدوري الأوروبي.

فالكاو الذي بدأ الموسم الحالي بشكل رائع مع جلطة سراي، وساهم في سبعة أهداف خلال المباريات الست الأولى بالدوري التركي الممتاز "سجل خمسة وصنع هدفين" قبل تعرضه لإصابة أبعدته لشهور، اقترب بشدة من الرحيل عن صفوف فريقه التركي.

تقارير عديدة أكدت أن المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا أصبح قريبًا من خطوة جديدة، ويبدو نادي ميلوناريوس الكولومبي الوجهة الأبرز لاستقبال اللاعب، كما أن بورتلاند تيمبرز الأمريكي يسعى للتعاقد مع فالكاو.

ويحتل جلطة سراي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز، برصيد 39 نقطة، وبفارق خمس نقاط المتصدر بيشكتاش، بعد مرور عشرين جولة من عمر المسابقة، كما تأهل للدور ربع النهائي في كأس تركيا.