محمد عبدالله يوجه 3 نصائح للأهلي.. ويستعيد عبر الخليج 365 ذكريات مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

عاد الأهلي من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية بعد غياب 7 نسخ منذ أخر ظهور له في عام 2013 بالمغرب، ليستعد لظهوره الأول أمام الدحيل القطري في المونديال المقام بالدوحة.

ويُعد محمد عبدالله لاعب الأهلي السابق أحد الذين شاركوا مع القلعة الحمراء في كأس العالم للأندية، وتواجد في نسخة 2006 والتي شهدت تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية والمركز الثالث.

وقال محمد عبدالله في تصريحات لـ"الخليج 365" "مشاركتي في كأس العالم للأندية لا تنسى، شئ لم يحدث إلا لعدد قليل من اللاعبين وكنت من القليلين المحظوظين بمشاركتي في نسختين من البطولة النسخة الأولى عام 2005 والنسخة الثانية عام 2006".

وتابع "في 2005 البطولة كانت جديدة على الجميع وكانت في بدايتها وكانت أول مشاركة لنا، لم نكن نعرف أي شئ عن البطولة وفارق التوقيت تسبب لنا في مشكلة كبيرة ولم نستعد له جيدا وهذا الأمر سبب الخروج المبكر".

واستمر "في نسخة 2006، تعلمنا من أخطائنا وأقمنا معسكر في اليابان قبل موعد البطولة بحوالي اسبوع أو إثنين وقمنا بالاستعداد بشكل جيد واعتدنا على موعد النوم المختلف في اليابان والساعة البيولوجية تغيرت".

وأضاف "لعبنا حوالي ثلاثة مباريات ودية قبل انطلاق البطولة وحتى المباريات التي خضناها خلال البطولة كانت نتائجنا فيها جيدة، أهلنتنا بجدارة للحصول على المركز الثالث في البطولة".

وصرح "مباراة المركز الثالث أمام كلوب أميركا وفوزنا بهدفين مقابل هدف وتحقيق مركز ثالث في البطولة، مباراة لا تُنسى بالنسبة لنا في كأس العالم للأندية".

وعن استعداد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية بقطر قال "أتوقع أن يعبر الأهلي من مواجهة الدحيل القطري، فالنادي القطري ليس المنافس الذي يخشاه لاعبي الأهلي أو جماهيره ولكن الصعوبة تكمن في مواجهة بايرن ميونخ، لكن إن شاء الله ستكون نتيجة مباراة الدحيل في صالح الأهلي".

واختتم "المشاركة في كأس العالم للأندية لا تتكرر كثيرا ومن النادر جداً أن يشارك أي لاعب بها، أنصح كل لاعب ألا يبخل بأي نقطة عرق أو مجهود خلال مشاركته في البطولة، وأن يحاولوا تحقيق إنجاز جديد للنادي الأهلي، وأتمنى لهم التوفيق وأن يؤدوا بطولة كبيرة ويعودوا سالمين".