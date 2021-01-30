بث مباشر | شاهد اهداف مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الايطالي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “يوفنتوس وسامبدوريا” في إحدى مباريات اليوم السبت 30-1-2021 ضمن الجولة 20 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة “يوفنتوس وسامبدوريا” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت سيريا آ.

وتقام مواجهة يوفنتوس وسامبدوريا على ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي)، بإدارة من الحكم الايطالي “ميشال فابري”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

واصل المستضيف “سامبدوريا” القتال على أحد المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي بعدما حقق ثلاثة انتصارات في آخر أربع مباريات خاضها في الدوري الايطالي، حيث يتواجد في المركز العاشر برصيد 26 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المركز السادس.

ولم يسجل “سامبدوريا” أي تعادل في آخر عشر مباريات في الدوري الايطالي (تعادل في 5، وفاز في 5)، وفشل الفريق الملقب بـ”بلوسيرتشياتي” في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 8 مباريات على ملعبه ماراتسي.

في المقابل، أنعش “يوفنتوس” آماله في المنافسة على اللقب بعدما حقق الفوز على “بولونيا” في الجولة الماضية في ظل خسارة المتصدر “ميلان” وتعادل الوصيف “الانتر”.

وتعد مباراة يوفنتوس الأخيرة في الدوري الايطالي هي السابعة التي تشهد تسجيل هدفين أو أكثر، ويمني رجال أندريا بيرلو النفس بمواصلة تفوقهم على سامبدوريا في أرضه حيث فاز البيانكونيري في 5 من آخر 7 زيارات لملعب ماراتسي.

ويتواجد يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 36 نقطة جمعها من 18 مباراة، فاز في 10 مناسبات، وتعادل في 6، وعرض للخسارة في مباراتين، ويمتلك مباراة مؤجلة أمام “نابولي”.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة يوفنتوس وسامبدوريا اليوم

..