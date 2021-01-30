بث مباشر | مشاهدة مباراة الشارقة والفجيرة في الدوري الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “الشارقة والفجيرة” في إحدى مباريات اليوم السبت 30-1-2021 ضمن الجولة 14 من الدوري الاماراتي.

وينقل البث المباشر لمباراة “الشارقة والفجيرة” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “علي سعيد الكعبي”، كما تنقل على قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق “عبد الحميد الجسمي”.

وتقام مواجهة الشارقة والفجيرة على استاد نادي الشارقة، وتنطلق في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت الامارات.

يتصدر الشارقة جدول ترتيب الدوري الاماراتي برصيد 32 نقطة جمعها من 13 مباراة، فاز في 10 مناسبات، وتعادل في 2، وتلقى هزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 26 هدف، واستقبلت شباكه 11.

وسيسعى الشارقة إلى تحقيق الفوز اليوم على الفجيرة من أجل توسيع الفارق بينه وبين ملاحقه “الجزيرة” إلى خمس نقاط بعدما انتصر الأخير على “النصر” أمس لحساب الجولة الحالية.

في المقابل، حقق الفجيرة انتصارين فقط من اخر 10 مباريات خاضها في الدوري الاماراتي، وتعادل في مباراة واحدة وخسر في 8، ويقبع في المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط.

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