بث مباشر | شاهد مباراة مانشستر يونايتد وارسنال في الدوري الانجليزي “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد وارسنال” في إحدى مباريات اليوم السبت 30-1-2021 ضمن الجولة 21 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد وارسنال” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وتقام مواجهة مانشستر يونايتد وارسنال على ملعب “الامارات”، بإدارة من الحكم الانجليزي “مايكل أوليفر”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

أدى انتصار ارسنال على ساوثامبتون بنتيجة (3-1) في الجولة الماضية إلى نقلهم لمسافة قريبة من المراكز الستة الاوائل في جدول الترتيب، كما ظل للمباراة السادسة على التوالي في الدوري الانجليزي دون هزيمة (فاز في 5، وتعادل مباراة واحدة).

ويمتلك ارسنال فرصة جيدة لتكرار ما فعله في موسم 2006/2007 عندما فاز على مانشستر يونايتد ذهابًا وإيابًا في الدوري الانجليزي، حيث يتمتع الفريق بحالة ذهنية وفنية رائعة خلال الفترة القليلة الماضية.

ويتواجد ارسنال في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي وفي رصيده 30 نقطة جمعها من 20 مباراة، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 3، وتعرض للخسارة 8 مرات، وسجل لاعبوه 26 هدف، واستقبلت شباكه 20.

على الجانب الآخر، تعرض فريق مانشستر يونايتد لخسارة مريرة ومفاجئة من متذيل الترتيب “شيفيلد يونايتد” في الجولة الماضية ليفقد الصدارة لصالح جاره “مانشستر سيتي”، ولكن على رجال سولشاير ان يتفاءلوا اليوم حيث فازوا في جميع مبارياتهم خارج ملعبهم في الدوري الانجليزي هذا الموسم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر “مانشستر سيتي” الذي يمتلك مباراة مؤجلة، وفاز الشياطين الحمر في 12 مباراة هذا الموسم في الدوري الانجليزي، وتعادل في 4، وخسر في مثها.

ويتفوق مانشستر يونايتد على ارسنال بشكل واضح من حيث المواجهات المباشرة التي بلغ عددها 183 مباراة، إذ فاز الشياطين الحمر في 75 مناسبة، مقابل 63 للجانرز، فيما سيطر التعادل على 45 لقاء.

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