بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة كأس السوبر السعودي بين “الهلال والنصر” في إحدى مباريات اليوم السبت 30-1-2021.

ينقل بث مباشر مباراة “الهلال والنصر” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”، كما ينقل على قناة السعودية الرياضية 4، بصوت المعلق “حماد العنزي”.

وسيتولى إدارة اللقاء الحكم الدولي الايطالي “دانيلي أورساتو”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش، 19:15 بتوقيت مصر، 20:15 بتوقيت السعودية.

يحتضن استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض مواجهة نارية بين الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي، حيث يشارك الزعيم فيه بصفته بطلاً للدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، فيما يشارك النصر بصفته وصيفًا لبطولتي الدوري والكأس للعام نفسه.

وشارك الهلال في كأس السوبر السعودي 3 مرات من ضمن 6 نسخ أقيمت منذ انطلاقة المسابقة في عام 2013، وتمكن الموج الأزرق من تحقيق اللقب في مناسبتين الأولى كانت على حساب خصمه اليوم “النصر” في 2015، فيما خطف لقبه الثاني من “الاتحاد” في عام 2018.

في المقابل، شارك النصر في كأس السوبر السعودي ثلاث مرات ايضًا، حيث خسر اللقب لصالح الشباب في 2014، وتكرر سقوطه في العام الموالي أمام “الهلال”، قبل أن يحقق اللقب لأول مرة في تاريخه في عام 2019 على حساب “التعاون”.

والتقى الهلال والنصر مرتين هذا الموسم، كانت الأولى في الجولة الخامسة من الدوري السعودي وفاز فيها الزعيم بنتيجة (2-0)، وعاد بعد 5 أيام ليكرر فوزه على العالمي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين نسخة 2019 بنتيجة (2-1).

وتراجع مستوى الهلال بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث فاز في مناسبتين فقط من آخر 8 مباريات خاضها في الدوري السعودي، وتعادل في خمس لقاءات وخسر في مباراة واحدة ورغم ذلك ما زال يتصدر جدول الترتيب، كما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين 2020/2021 من الدور الأول بخسارته أمام الفتح بنتيجة (2-0).

في المقابل تحسن نادي النصر كثيرًا تحت قيادة المدرب الكرواتي “ألين هورفات” إذ لم يتذوق العالمي طعم الخسارة في آخر ثماني مباريات في جميع المسابقات، انتصر في 6، واحدة منها في كأس خادم الحرمين الشريفين، وتعادل في مباراتين.

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