بث مباشر | شاهد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الاسباني “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ريال مدريد وليفانتي” في إحدى مباريات اليوم السبت 30-1-2021 ضمن الجولة 21 من الدوري الاسباني.

ينقل بث مباشر مباراة “ريال مدريد وليفانتي” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة موڤي ستار لاليجا 1.

وتقام مواجهة ريال مدريد وليفانتي على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بإدارة من الحكم الاسباني “دافيد ميدي خيمنيس”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية.

لم يخسر ريال مدريد في آخر 9 مباريات في الدوري الاسباني (فاز في 7، وتعادل في 2)، لكنه لا يزال بعيدًا عن جاره المتصدر بفارق 7 نقاط “اتلتيكو مدريد” مع امتلاك الأخير مباراة مؤجلة.

وفاز ريال مدريد في الشوطين في أربعة من الانتصارات الستة الأخيرة في الدوري الاسباني، ولم يتذوق المرينجي طعم الخسارة ابدًا عندما يسجل اولاً على ملعبه “ألفريدو دي ستيفانو” في آخر 20 مباراة.

وجمع ريال مدريد 40 نقطة حتى الآن من 19 مباراة في الدوري الاسباني، فاز في 12 لقاء، وتعادل في 4، وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدف، واهتزت شباكه 16 مرة.

في الجهة المقابلة، يتواجد ليفانتي تقريبًا في منتصف جدول ترتيب الدوري الاسباني، وخسر مرتين فقط في آخر 10 مباريات خاضها في الليجا، وانتصر في 4، وتعادل في مثلها.

ويحتل ليفانتي المركز 12 وفي رصيده 23 نقطة جمعها من 19 مباراة، فاز في 5 مناسبات، وتعادل في 8، وتعرض للخسارة في 8 مباريات، وسجل لاعبوه 27 هدف، واهتزت شباكه 28 مرة.

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