بث مباشر | شاهد اهداف مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد” في إحدى مباريات اليوم السبت 30-1-2021 ضمن الجولة 21 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية.

وتقام مواجهة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد على ملعب “الاتحاد”، بإدارة من الحكم الانجليزي “دافيد كووت”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

كُللت جهود مانشستر سيتي خلال الفترة الماضية بتصدره جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد انتصاره العريض بخماسية نظيفة على “وست بروميتش ألبيون” في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، ليظل للمباراة الـ11 على التوالي دون خسارة في المسابقة المحلية (تعادل في 2، وفاز في 9).

ويمتلك مانشستر سيتي فرصة ذهبية بتوسيع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه “مانشستر يونايتد” إلى أربع نقاط عندما يواجه “إيفرتون” في مباراة مؤجلة من الجولة 16 سيتم تحديد موعد إقامتها لاحقًا.

وحافظ مانشستر سيتي على نظافة شباكه في آخر 11 مباريات، وبشكلٍ عام لم يتلقى أي هدف في أكثر من 50% من مبارياته هذا الموسم وهي النسبة الأعلى من بين كل أندية الدوري، حيث تلقت شباكه 13 هدف فقط، فيما سجل 36 هدف.

على الجانب الآخر، حقق شيفيلد يونايتد فوزًا ثمينًا وصعبًا في الجولة الماضية أمام “مانشستر يونايتد”، بعدما أصبح أول فريق في الدوري الانجليزي منذ موسم 1902/1903 يخسر في 16 من أول 19 مباراة في المسابقة عندما هُزم أمام “توتنهام” في الجولة قبل الماضية.

ورغم ذلك ما زال شيفيلد يونايتد يتذيل جدول الترتيب وفي رصيده 8 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز 19 “وست بروميتش ألبيون” الذي تعرض لخسارة قاسية أمس أمام مانشستر سيتي بخماسية نظيفة، وبفارق 5 نقاط عن الـ18 “فولهام”، ويفصله 10 نقاط عن منطقة الأمان التي يتواجد فيها “برايتون”.

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