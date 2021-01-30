شكرا لقرائتكم خبر عن «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» للجولف تختتم جولتيها التأهيليتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» للجولف التي تقام في نادي الإمارات للجولف السبت جولتيها التأهيليتين بمشاركة 132 لاعباً يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 3,25 مليون دولار أمريكي.

وبحسب نظام البطولة يتأهل اللاعبون ممن حققوا أفضل النتائج في أول جولتين من أجل استكمال مشوارهم في الجولتين الحاسمتين.

وبرز في الجولة الثانية التي انطلقت الجمعة الأسكتلندي روبرت ماكنتاير الذي حقق 4 ضربات تحت المعدل ليرفع مجموعه الكلي بعد جولتين إلى 9 ضربات تحت المعدل.. فيما حقق الفنلندي ميكو كورهونين 5 ضربات تحت المعدل ليصبح مجموعه الكلي 7 ضربات تحت المعدل.

واكتفى الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك -حامل لقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية - بتحقيق ضربة واحدة تحت المعدل ليصبح مجموعه 3 ضربات تحت المعدل ويبتعد نظرياً عن سباق المنافسة على لقب هذه البطولة وهو حال الإنجليزي داني ويليت بطل نسخة 2016 من بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» الذي حقق 3 ضربات تحت المعدل ليصبح مجموعه الكلي ضربة واحدة تحت المعدل بعد جولتين.

ومن أبرز اللاعبين المودعين المنافسات مبكراً بعد جولتين 4 من الأبطال السابقين وهم الأسكتلندي ستيفان جالاشير بطل عامي 2014 و 2015 بعدما حقق 3 ضربات فوق المعدل بعد جولتين والصيني لي هاوتونج بطل عام 2018، الذي حقق 5 ضربات فوق المعدل والجنوب إفريقي إيرني إلس -البطل 3 مرات سابقاً في أعوام 1994 و 2002 و2005 - الذي اكتفى بمجموع 6 ضربات فوق المعدل..فيما لم يكن الحال أفضل للسويدي هنريك ستينسون بطل عام 2007، الذي حقق 7 ضربات فوق المعدل.