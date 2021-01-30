شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي والدحيل .. موسيماني يبحث مع معاونيه خطة الأحمر فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث البرنامج الخاص بالفريق في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وتحدث موسيماني مع جهازه المعاون عن ضرورة الأستعداد الجيد لمونديال الأندية وناقش معهم خطة أول مباراة مع الدحيل القطري يوم الخميس المقبل والتى يتطلع فيها بطل مصر لتحقيق الفوز من أجل إستكمال المشوار ومواجهة بايرن ميونيخ يوم 8 في نصف نهائي البطولة العالمية.

الاهلي والدحيل .. الأحمر يخوض اليوم أول مران إستعداداً للدحيل

ويخوض الأهلي تدريباته علي أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة استعدادا لمواجهته الاولي بمونديال الأندية أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل ، ووصلت بعثة الأهلي إلي قطر مساء أمس الجمعة بعد رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات تقريبا.

يذكر ان الأهلي وصل إلي قطر أمس ودخل الجميع كبسولة طبية في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة في إطار التعليمات الطبية الخاصة بتنظيم البطولة.

الاهلي والدحيل .. عبد الحفيظ يحذر لاعبي الأحمر قبل مواجهة الفريق القطرى

وحذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي لاعبي الفريق من اختراق الاجراءات الاحترازية المشددة التى تم فرضها على البعثة فور وصولها الى مقر اقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة أمس ، الجمعة، قبل خوض منافسات كاس العالم.

وطالب عبد الحفيظ الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية وعدم مغادرة الغرف كما حذر عبد الحفيظ اللاعبين من اى تجمعات فى الغرف من اجل الحفاظ على سلامة الجميع ولتجنب مواجهة اى غرامات من اللجنة العليا المنظمة للبطولة.