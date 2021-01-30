شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: رحيل عمر السعيد متوقف على التعاقد مع مهاجم بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك الحالة الوحيدة التى يسمح خلالها برحيل عمر السعيد مهاجم الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات الحالية، خاصة بعد السماح لمصطفى محمد بخوض تجربة الاحتراف، والذى انتقل رسميًا لصفوف جالطة سراى التركى لمدة سنة ونصف على سبيل الإعارة.

وقال المصدر، إن رحيل عمر السعيد متوقف على تعاقد الزمالك مع مهاجم خلال الساعات القليلة المتبقية قبل غلق باب القيد الشتوى، لافتًا إلى أن هناك محاولات مكثفة من أجل التوصل لاتفاق مع فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة من أجل ضم حسام حسن، وانتقال السعيد للفريق السكندرى.

وأضاف المصدر فى تصريحاته أنه لن يسمح برحيل عمر السعيد عن الزمالك فى حالة عدم التمكن من التعاقد مع مهاجم سوبر لتعويض رحيل مصطفى محمد.

وكان أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادى الزمالك قال، "عندنا عمر السعيد وحميد أحداد وأسامة فيصل سيكون بينهم تنافس على اللعب في التشكيل الأساسى، وهنحاول نبرم صفقة في اليومين المقبلين ومن الممكن أن يكون من خارج مصر، وضيق الوقت قد يمنعنا من التعاقد مع مهاجم بديل لمصطفى محمد الذى مدد تعاقده مع الزمالك قبل الرحيل للإعارة".

وأضاف: لم ندخل في مفاوضات مع باسم مرسى بشكل رسمي نهائي وغدا سيتم حسم مصير أيمن حفنى للانضمام للفريق، وفرجانى ساسى لاعب مميز وله ثقل في الملعب واللاعبين بتكون مبسوط بوجوده معاهم والزمالك محتاج كل اللاعبين في الفترة المقبلة وتألق إمام عاشور لا يمكن أن يبعد فرجانى عن الصورة".