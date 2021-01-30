شكرا لقرائتكم خبر عن إمكانيات ومهارات الغانى كوامى أوبوكو المرشح لتدعيم هجوم الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب الغانى كوامى أوبوكو مهاجم اشانتي كوتوكو الغاني والذي يبلغ من العمر 22 عامًا، من تدعيم خط هجوم الزمالك، بعد رحيل مصطفى محمد والذى انتقل رسميًا لصفوف جالطة سراى التركى لمدة سنة ونصف على سبيل الإعارة.

ورشح أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادى الزمالك، المهاجم الغانى لإدارة النادى والجهاز الفنى، بعد متابعة أكثر من 15 لاعب أجنبى، وجاء أبرزهم كوامى أوبوكو، لاسيما وإن وكيل اللاعب متواجد حاليًا فى مصر مما قد يُسهل المفاوضات بين الطرفين.

ويحتاج الزمالك للاستغناء عن أحد اللاعبين الاجانب في قائمته وسيكون الأقرب المغربي محمد اوناجم والذي أصبح مصيره في يد مجلس إدارة النادي وهناك اتجاه للاستغناء عنه خلال يناير الجاري.

وتضع إدارة الزمالك عدة اسماء مرشحة للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم هجوم الفريق، جاء فى مقدمتها من اللاعبين المحليين مروان حمدى مهاجم مصر المقاصة، وحسام حسم مهاجم فريق سموحة السكندرى.