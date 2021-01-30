شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى ينتظم فى تدريب الزمالك وباتشيكو يُحدد برنامج التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم أيمن حفنى لاعب الزمالك الجديد فى تدريبات فريقه الجماعية، عقب التوقيع أمس الجمعة، على بياض بعقد لمدة 6 أشهر تبدأ من يناير الجاري، وتم الاتفاق على عودة اللاعب للنادي من جديد بعد موافقة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

ويُحدد الجهاز الفنى برنامج تأهيل خاص لأيمن حفنى من أجل خوضه خلال تلك الفترة، حتى يستطيع اللاعب استعادة لياقته البدنية، إلا أن مسئولي الزمالك اشترطوا على اللاعب عدم المطالبة بالمشاركة مع الفريق طوال فترة قيده، على أن يُعلن اعتزاله كرة القدم عقب انتهاء تلك الفترة.

وكان أيمن حفني نشر بيان على صفحته جاء كالتالى: "كان فضل الله علىّ كبير عندما انضممت لنادى الزمالك عام 2014، بفضل الله حققت بجانب زملائى بطولة الدورى العام، 4 بطولات كأس مصر، سوبر مصرى، الكونفدرالية الإفريقية فى خلال 4 مواسم، كنت أتمنى إحراز المزيد لنادى الزمالك لكن لم يحالفنى التوفيق أحيانًا، بعد الرحيل عن نادى الزمالك مررت بظروف اضطرتنى للابتعاد عن المستطيل الأخضر، لم أرغب فى ممارسة كرة القدم، ذهنيًا لم اكن حال يسمح لى بمساعدة أى فريق انضم له".

ايمن حفنى أضاف فى بيانه: "الآن توجد لدى أمنية سأعلنها بشكل واضح. أريد الاعتزال بقميص نادى الزمالك وداخل جدرانه، أتمنى أن يظل اسمى مرتبطا بنادى الزمالك للأبد، لا أريد أي عقود ومستعد أن أتواجد دون أجر ودون مقابل فالتواجد داخل الزمالك والارتباط به أعظم مقابل، وإذا رأى المدير الفنى وجهازه أنى أمتلك القدرات على مساعداته فى بعض المباريات ببعض الأوقات سأبذل أقصى جهدي، إذا أرادوا ضمى بدون حتى تواجد بالمران لن آتى، لا أريد أي شيء سوى أن أعتزل بقميص النادى الذى عشقته صغيرًا وصنع اسمى وعشت بين جدرانه أفضل سنين عمرى".

أيمن حفنى اختتم بيانه قائلاً: "لا أود أن أضع المسئولين بالنادى تحت حرج أو ضغط، لهم كل التقدير والاحترام فى حال الموافقة أو الرفض، وسأظل منتميا لنادي الزمالك سواء كنت داخل النادى أو خارجه".