شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي والدحيل .. خماسي الأحمر يترقب انجازاً فريداً بعد المشاركة بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب خماسي الأهلي، مروان محسن، محمد الشناوي، محمود عبد المنعم كهربا، سعد سمير، أيمن أشرف، انجازاً فريداً، خلال الأيام المقبلة بعد الانضمام إلى قائمة الفريق الأحمر التى سافرت إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر، وذلك عقب تتويج الأهلي في نوفمبر الماضي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب الزمالك بثنائية مقابل هدف، ليحصد المارد الأحمر اللقب التاسع على مدار مشاركته في دوري أبطال أفريقيا، كأكثر الفرق الأفريقية تتويجاً باللقب.

خماسي الأحمريستعد لإنجاز في مباراة الاهلى والدحيل

ومع انطلاق المباراة الأولى للأحمر في مونديال الأندية والتى تجمع الأهلي والدحيل القطري، يستعد الخماسي الأحمر، لإنجاز جديد حيث سبق لهم المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس العالم، الذى أقيم في روسيا عام 2018، حيث خسر الفراعنة المباريات الثلاثة التى أقيمت بمجموعتهم ليودعوا البطولة سريعاً، وخسر المنتخب الوطني أمام منتخب الأوروجواي بهدف نظيف، ثم أمام روسيا بثلاثية مقابل هدف، وأمام السعودية بهدفين مقابل هدف.

وكان مروان هو المهاجم الوحيد الذى انضم إلى قائمة المنتخب في كأس العالم، وبعد ضمه إلى قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية، سيكون مروان أول مهاجم في تاريخ الكرة المصرية يجمع بين المشاركة في البطولتين، ويشاركه في هذا الانجاز، محمد الشناوي حارس مرمى الفريق غير أن عصام الحضري حارس عرين الأهلي السابق سبقه في هذا الأمر، بالإضافة إلى أيمن أشرف، محمود عبد المنعم كهربا، وسعد سمير.



كهربا



محمد الشناوي



مروان محسن وسعد سمير



مروان محسن

ووصلت بعثة الأهلي قطر مساء أمس عقب رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات على متن طائرة خاصة، ويرأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجي عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذي للنادي، المنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي، ‏والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفني والإداري والطبي.

مران الفريق استعداداً لمباراة الاهلى والدحيل

ويخوض الأهلي مران اليوم على الملعب الفرعي رقم 1 بجامعة قطر بعد إجراء مسحة في فندق الإقامة طبقاً لتعليمات ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضراته اليوم مع لاعبي الأهلي بشأن الاستعداد للبطولة العالمية والتي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل على ملعب المدينة التعليمية الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وهي المنافسة التي أكد الجهاز الفني على صعوبتها خاصة أنها أمام فريق قوى وسيلعب على أرضه ووسط جمهوره، حيث سيحضر 30 % من السعة الرسمية لملعب المباراة حسب تعليمات الفيفا ، ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي والدحيل مع بايرن ميونيخ يوم 8 الشهر المقبل في نصف نهائي البطولة.