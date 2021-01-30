شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض اليوم أول مران فى قطر استعداداً لمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أول مران فى العاصمة القطرية الدوحة اليوم، السبت، في بداية رحلة الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس العلم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 حتى 11 فبراير المقبل، والتي يشارك فيها الأهلي بصفته بطلاً لأفريقيا بعد حصد اللقب القاري يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

ووصلت بعثة الأهلي قطر مساء أمس عقب رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات على متن طائرة خاصة، ويرأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجي عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذي للنادي، المنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي، ‏والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفني والإداري والطبي.

ويخوض الأهلي مران اليوم على الملعب الفرعي رقم 1 بجامعة قطر بعد إجراء مسحة في فندق الإقامة طبقاً لتعليمات ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضراته اليوم مع لاعبي الأهلي بشأن الاستعداد للبطولة العالمية والتي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل على ملعب المدينة التعليمية الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وهي المنافسة التي أكد الجهاز الفني على صعوبتها خاصة أنها أمام فريق قوى وسيلعب على أرضه ووسط جمهوره، حيث سيحضر 30 % من السعة الرسمية لملعب المباراة حسب تعليمات الفيفا ، ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي والدحيل مع بايرن ميونيخ يوم 8 الشهر المقبل في نصف نهائي البطولة.

من ناحية أخرى، نجح مسئولو النادي في التعاقد مع أحمد العش مدافع مالية كفر الزيات، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، باعتباره من اللاعبين المميزين في خط الدفاع، ويتوقع أن يقدم الإضافة الفنية اللازمة لدفاع الأهلي ، وقام مسئولو الأهلي على إعارة العش إلى صفوف الاسماعيلي لمدة ستة شهور من أجل دعم الدراويش ومساعدته في تخطي أزمته الحالية، خاصة بعد الجلسة التي عقدها علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وحرص إبراهيم عبد الصمد، نجم الأهلي السابق، على متابعة أحمد العش في مباريات فريقه، وتقديم تقرير فني عن اللاعب للجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، من أجل رفعه إلى إدارة التعاقدات للتفاوض على شراء اللاعب ، ويبلغ العش 22 عاما، حيث إنه من مواليد 1998، وحال قيده سيتم قيده مع اللاعبين فوق السن؛ لأنه تخطى الـ21 عاما.