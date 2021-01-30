شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات الهاتفية عنوان علاقة بسيونى مع لاعبى الطلائع فى "العزل المنزلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهالت الاتصالات الهاتفية من لاعبو طلائع الجيش وجهازهم الفنى والإدارى والطبى على عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق الذى يخضع للعزل المنزلى للتعافى من فيروس كورونا، حيث حرص اللاعبين على دعم مدربهم لمساندته لتجاوز هذه المحنة والعودة سريعاً لقيادة الفريق.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة عصر الأربعاء المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة البنك الاهلي التى أقيمت عصر الخميس على استاد كلية الشرطة بالجولة العاشرة للدوري التى فاز فيها الطلائع بثنائية نظيفة، ويترقب طلائع الجيش نتيجة مسحة كورونا لعبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق، على أمل تعافيه من الفيروس وعودته لقيادة الفريق، بعدما غاب عن قيادة مباراة البنك الأهلى وأدارها أحمد عبد العزيز وياسر على المدربان بالفريق.

ويبحث عبد الحميد بسيونى خطة تعديل موقف الطلائع فى جدول الدوري بعد تلقى الفريق سلسلة من الهزائم، منذ انطلاق مسابقة الدوري، بعد سلسلة الإصابات بفيروس كورونا التى ضربت لاعبيه وتسببت فى غيابهم عن بعض المباريات مما تسبب فى تراجع النتائج.

ووافق نادى طلائع الجيش على إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق ومصطفى الزناري مدافع مواليد 99، للنادي الإسماعيلي لنهاية الموسم الحالي.

وقال العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، إن مجلس إدارة ناديه وافق على إعارة الثنائي للدراويش في إطار علاقة الود والتعاون التي تجمع الناديين، وحرصا من مجلس إدارة نادي طلائع الجيش على مساعدة الإسماعيلي في أزمته الراهنة.