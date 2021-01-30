شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يغيب عن بيراميدز 10 أيام بسبب "مزق الخلفية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين أسبوع لـ 10 أيام، بعدما اثبتت الأشعة التى خضع لها اللاعب إصابته بمزق فى العضلة الخلفية، خلال مواجهة الأهلى التى جمعتهما الثلاثاء، الماضى، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بتعادل الفريقين سلبيًا.

ويخضع الجوكر لبرنامج تأهيل مكثف تحت اشراف الجهاز الطبى لفريق بيراميدز برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، من أجل التعافى فى اسرع وقت والعودة إلى الملاعب.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الإسماعيلى فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الإسماعيلية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الدراويش بعد التعادل مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع الأهلى سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل الاسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى أربعة مواجهات، وخسر ثلاثة مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف ، ومازال لديه لقاء مؤجل ، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر لقاء وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكهم ثمانية أهداف.