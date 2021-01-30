شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية سيراميكا فى الجونة على المائدة الفنية لعلاء عبد العال قبل موقعة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة علاء عبد العال، على مراجعة مباريات فريق سيراميكا بالفيديو، وذلك استعداداً للقاء المرتقب بين الفريقين، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني لأسوان بمراجعة مباراة سيراميكا الأخيرة أمام الجونة والتى انتهت بفوز سيراميكا بنتيجة 2/1، وذلك من أجل تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق.

ويعمل الجهاز الفني لأسوان، بقيادة علاء عبد العال، على وضع حلول عاجلة لخط هجوم الفريق، بعد حالة الصيام التهديفى للاعبي الفريق فى مباراتين متتاليتين، أمام الزمالك ووادي دجلة، بعد التعادل سلبياً فيهما، ويسعى الجهاز الفني لأبناء الجنوب لمعالجة السلبية الهجومية قبل مواجهة سيراميكا، خاصة أن لاعبى أسوان لم يحرزوا سوى 4 أهداف فقط فى 10 مباريات منذ انطلاق الموسم الجاري.

ويخضع فريق أسوان والجهاز الفني، بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق، لإجراء المسحة الطبية للكشف عن كورونا، اليوم السبت، وذلك قبل 72 ساعة من مباراتهم المرتقبة مع سيراميكا، حيث يأمل تماسيح النيل فى استعادة الانتصارات بعد التعادل في ثلاث مباريات متتالية أمام غزل المحلة والزمالك وأخيراً وادى دجلة.

وكان أسوان قد تعادل بالأمس مع وادي دجلة سلبياً، في مباراة الجولة التاسعة من الدوري ليرفع أبناء الجنوب رصيدهم إلى النقطة 9 في المركز الـ 11 بجدول المسابقة، بعد خوض 10 مباريات حيث فاز أسوان في مباراتين وتعادلوا في 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 4 مباريات، وسجل أبناء الجنوب 4 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرين.

وأغلق الجهاز الفني لأسوان صفحة التعادل أمام وادي دجلة، حيث يبدأ الفريق استعداداته دون راحة لمباراة سيراميكا المقبلة بالدوري أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية.