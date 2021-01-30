شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطالب لاعبو الزمالك باستغلال انشغال الأهلى فى المونديال لـ"توسيع فارق القمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مع لاعبى فريقه مطالبهم بضرورة استغلال انشغال الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية والتى يشارك فيها المارد الأحمر بعد حصد لقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1، والعمل على توسيع الفارق فى قمة الدورى.

وشدد جايمى باتشيكو على لاعبو الزمالك بضرورة بذل قصارى جهدهم فى الفترة الحالية للفوز فى جميع مواجهات الدورى، بالوقت الذى يتم تأجل مباريات الأهلى بسبب تواجده فى قطر لخوض منافسات مونديال العالم للأندية، وتوسعة فارق النقاط للتربع على عرش قمة الدورى.

ويتواجد الزمالك حاليًا على قمة الدورى برصيد 23 نقطة، بعد أن خاض 9 مواجهات، فيما يتواجد الأهلى فى المركز الثانى برصيد 21 نقطة، ويرغب المدير الفنى لأبناء ميت عقبة فى توسيع فارق النقاط مع المارد الأحمر قبل العودة من المونديال وخوض مواجهاته المؤجلة.

على جانب أخر، قام أشرف قاسم المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، بترشيح مهاجم غاني لإدارة النادي من أجل التعاقد معه في يناير الجاري، وهو كوامي ابوكو مهاجم اشانتي كوتوكو الغاني والذي يبلغ من العمر 22 عام ويتصدر هدافي الدوري الغاني، لاسيما وإن وكيل اللاعب متواجد حاليًا فى مصر مما قد يُسهل المفاوضات بين الطرفين.

ويحتاج الزمالك للاستغناء عن أحد اللاعبين الاجانب في قائمته وسيكون الأقرب المغربي محمد اوناجم والذي أصبح مصيره في يد مجلس إدارة النادي وهناك اتجاه للاستغناء عنه خلال يناير الجاري.

من جانبه أكد أشرف قاسم إنه يري إن مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة هو أفضل المهاجمين المصريين ويستطيع قيادة هجوم الزمالك وتعويض رحيل مصطفي محمد، والذى انتقل رسميًا لصفوف جالطة سراى التركى لمدة سنة ونصف على سبيل الإعارة.