شكرا لقرائتكم خبر عن كان نفسي أكون موجود مع الفريق.. مؤمن زكريا يشكر جمهور الأهلي لدعمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علاقة قوية تربط بين النادى الأهلى ولاعبة مؤمن زكريا، الذى تمنعه ظروف مرضة من مشاركة فريقة اللعب تلك الفترة، ولكنها لم تمنعه من التعبير عن سعادته بكل إنجاز يحققه النادى.



مؤمن زكريا

نشر مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى، عبر حسابة على موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام"، صورة لحظة وصول فريق الأهلي إلى الدوحة استعدادا للمشاركة فى مواجهات كأس العالم للأندية، وعلق عليها: "كان نفسي أكون موجود مع الفريق، شكرا جمهور الأهلي علي الدعم من الدوحة .

واحتشدت جماهير الأهلي بكثافة أمام فندق إقامة الفريق الأحمر بالدوحة استعدادا للمشاركة فى كأس العالم للأندية، وحرصت الجماهير على ترديد الأغاني الخاصة بالمارد الأحمر، والاحتفال على طريقة مؤمن زكريا الشهيرة.

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أول مران فى العاصمة القطرية الدوحة اليوم، السبت، في بداية رحلة الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس العلم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 حتى 11 فبراير المقبل، والتي يشارك فيها الأهلي بصفته بطلاً لأفريقيا بعد حصد اللقب القاري يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

ووصلت بعثة الأهلي قطر مساء أمس عقب رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات على متن طائرة خاصة، ويرأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجي عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذي للنادي، المنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي، ‏والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفني والإداري والطبي.